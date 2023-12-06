賈新興指未來天氣3重點 周六起不只台灣、中韓都暖呼呼

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來天氣有3重點，明天午後至下周一轉乾，各地天氣穩定，中南部日夜溫差大；明天清晨受輻射冷卻效應影響，苗栗以北沿海及空曠區留意12度低溫；下周二東北季風增強。

他說，今天水氣偏多，台中以北及宜花有局部短暫雨。明天東北季風減弱，午後南投及嘉義山區、花東山區有零星短暫雨。周五至下周一轉乾，各地為晴到多雲的天氣；其中，周日中午前恆春半島及台東有零星短暫雨。

賈新興表示，明天清晨受輻射冷卻效應影響， 苗栗以北沿海及空曠區低溫有接近12度，台北氣象站則有接近14度的低溫。

賈新興表示，下周二東北季風增強，桃園以北及宜花轉有零星短暫雨，下周三中午前東北角及宜蘭仍有零星短暫雨，下周四宜花東為多雲至晴的天氣，其他地區為晴到多雲的天氣，下周五各地為晴到多雲的天氣。近期後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

另外，他說，周六至下周五不只是台灣偏暖，中國大陸長江流域以南以及韓國都是暖呼呼的天氣，主要受到穩定的太平洋高壓籠罩，太平洋高壓西側的偏南風，就吹進了整個中國長江流域以南以及韓國。