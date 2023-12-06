聽新聞
test
0:00 / 0:00
水氣再增…中部以北、東部短暫雨 午後境外空汙報到
今天清晨開始水氣再次逐漸增多，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，預估白天期間中部以北、東半部地區及南部山區有短暫雨機會。入夜之後東北季風稍增強，帶來乾冷空氣，西半部地區天氣逐漸轉好為多雲到晴，東半部仍有稍多雲量及短暫雨機會。
明天仍為東北季風環境，歐宗學表示，水氣持續減少，西半部維持多雲到晴，東半部也會由多雲偶雨轉為多雲到晴天氣。周五東北季風減弱，轉為高壓迴流偏東風環境，水氣仍少，各地普遍晴到多雲天氣，沒有明顯的降雨。
歐宗學說，相似的穩定天氣可望持續到周末或是下周一，不過由於環境風向逐漸轉為東南風，迎風面的花東地區雲量可能會比較多，也有些短暫雨機會。下周二新一波東北季風南下，屆時迎風面地區會再度轉為局部陰雨天氣。
近期冷空氣強度有限，不過，歐宗學表示，今晚乾冷空氣移入後，夜間的輻射冷卻效應會變得更明顯，可能有局部的極端低溫出現，到周五清晨以前的早晚期間，中北部郊區、花東縱谷可能有12-14度的低溫，目前預估冷空氣強度未達冷氣團，不過輻射冷卻的降溫程度較難掌握，因此仍無法排除這個可能性。
他說，低溫只出現在夜間到清晨時段，白天有陽光加熱氣溫回升幅度大，各地可能都有明顯的日夜溫差，留意氣溫變化。
在天氣及氣溫變化以外，也要留意空氣品質，歐宗學表示，今天下半天就會有境外汙染物逐漸移入，至少會影響到明天，周五起由於風向轉偏東，中南部地區擴散條件不佳，空品可能持續不理想，提醒敏感族群留意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言