水氣再增…中部以北、東部短暫雨 午後境外空汙報到

今天清晨開始水氣再次逐漸增多，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，預估白天期間中部以北、東半部地區及南部山區有短暫雨機會。入夜之後東北季風稍增強，帶來乾冷空氣，西半部地區天氣逐漸轉好為多雲到晴，東半部仍有稍多雲量及短暫雨機會。

明天仍為東北季風環境，歐宗學表示，水氣持續減少，西半部維持多雲到晴，東半部也會由多雲偶雨轉為多雲到晴天氣。周五東北季風減弱，轉為高壓迴流偏東風環境，水氣仍少，各地普遍晴到多雲天氣，沒有明顯的降雨。

歐宗學說，相似的穩定天氣可望持續到周末或是下周一，不過由於環境風向逐漸轉為東南風，迎風面的花東地區雲量可能會比較多，也有些短暫雨機會。下周二新一波東北季風南下，屆時迎風面地區會再度轉為局部陰雨天氣。

近期冷空氣強度有限，不過，歐宗學表示，今晚乾冷空氣移入後，夜間的輻射冷卻效應會變得更明顯，可能有局部的極端低溫出現，到周五清晨以前的早晚期間，中北部郊區、花東縱谷可能有12-14度的低溫，目前預估冷空氣強度未達冷氣團，不過輻射冷卻的降溫程度較難掌握，因此仍無法排除這個可能性。

他說，低溫只出現在夜間到清晨時段，白天有陽光加熱氣溫回升幅度大，各地可能都有明顯的日夜溫差，留意氣溫變化。

在天氣及氣溫變化以外，也要留意空氣品質，歐宗學表示，今天下半天就會有境外汙染物逐漸移入，至少會影響到明天，周五起由於風向轉偏東，中南部地區擴散條件不佳，空品可能持續不理想，提醒敏感族群留意。