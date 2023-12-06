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先冷後暖 粉專：明起乾冷空氣南下 日夜溫差超過10度

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
未來幾天先冷後暖。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專
未來幾天先冷後暖。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專

「未來幾天先冷後暖」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，水氣多的時段快要過去了，中部以北最後一波雨勢過去後，就會迎來好一段偏乾的日子。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，模式預報，明天至周五有一波乾冷空氣南下，雖然不到很強，但因為天氣晴朗，深夜時輻射冷卻效應明顯，深夜至清晨各地溫度可能會降滿低的，尤其是空曠或高地有可能掉到15度以下的低溫，日夜溫差也超過10度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周末乾冷空氣減弱，台灣上空同步轉成偏南風後，各地將明顯回暖，中南部甚至會有點熱。這樣的暖日子大約3至4天，再往後可能變天，要等下周中再觀察。短期內還是沒有明顯冷氣團的訊號，「真的是很有暖冬感」。

颱風 冷氣團

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