愈晚愈冷 吳德榮：明後天探12度低溫、有達冷氣團機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨華南雲系即將移入，雲系在雷達偵測範圍外，降水回波還不明顯。白天中部以北及東半部有局部短暫雨，晚起乾空氣南下，天氣好轉。

溫度方面，他說，今天輻射冷卻發威，北台灣愈晚愈冷，南台灣白天微熱晚偏涼。北部20降至14度、中部16至28度、南部18至30度、東部16至26度。

吳德榮表示，明天、周五大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，為晝暖夜冷的天氣，日夜溫差極大，清晨平地最低氣溫約可降至12度左右，台北觀測站的最低氣溫有觸及大陸冷氣團定義的機率，時間雖短暫，仍應注意。

吳德榮說，周六白天起至下周一高壓迴流影響，西半部仍晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫漸升，白天舒適微熱，日夜溫差仍很大。

吳德榮表示，下周二鋒面通過，北、東有局部雨，氣溫下降，鋒後的冷空氣偏弱，氣溫降幅有限。