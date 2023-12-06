「1624」擺脫被殖民史觀 讓孫翠鳳和唐美雲首度王見王

是甚麼樣的史詩大戲，可以讓歌仔戲天王孫翠鳳和唐美雲打破「王不見王」的禁忌，同台共演台灣首次躍上國際舞台的大航海時代？歌仔音樂劇「1624」昨舉行開排祈福儀式，公布令人耳目一新的卡司。孫翠鳳將二度挑戰台灣歷史中最有名的「海賊王」鄭芝龍，女兒陳昭賢飾演鄭成功；唐美雲則首度演出荷蘭人—曾軟禁鄭芝龍的荷蘭東印度公司第三任台灣長官諾一知，小咪飾演西拉雅頭目。

由文化部策劃的大型戶外歌仔音樂劇「1624」，明年2月將於台南高鐵站旁盛大搬演。傳藝中心指出，17世紀的台灣，海上貿易興盛，商戰層出不窮，各方勢力無不在命運的浪潮中翻湧求生，「1624」演繹400年前台灣扮演的重要戰略角色，並以西拉雅人、漢人、荷蘭人、日本人共構多聲部的歷史視角，再現風雲際會的大航海時代。

作為紀念台南建城400年的史詩大戲，總導演李小平強調，此劇「擺脫被殖民史觀」，以戲說史讓台灣人看到「大航海時代的活力」，重新審視歷史和看待自己。1624年的台灣聚集西班牙、日人與荷蘭人等各國勢力，李小平透露，飾演「語言天才」鄭芝龍的孫翠鳳將秀葡萄牙語，唐美雲可能也會說幾句荷蘭話。

雖是歌仔音樂劇，「1624」的演員橫跨京劇、豫劇、國樂與特技團，呈現台灣融會各種語言和劇種的文化特色。國光劇團、明華園、唐美雲歌仔戲團、台灣豫劇團等11個戲曲天團首度攜手合作，孫翠鳳、人間國寶小咪、國家文藝獎得主唐美雲、王海玲、傳藝金曲獎得主許秀年、郭春美、黃宇琳等數十位戲曲界知名演員聯手演出。

「這是一個台灣自己的故事，由台灣獨特的歌仔戲來演出，我覺得是再適合不過。」文化部長史哲表示，希望透過「1624」的時間點，把課本上的名詞，不管是沈有容、荷蘭東印度公司或是濱田彌兵衛等，進入戲劇成為大家看得津津有味的故事，「從表演藝術的觀點，這次是一個大型的操兵磨練；從文化的觀點，這是一堂我們自己國家的歷史課」

劇中每個角色都是真實歷史人物，請來台史博與研究台灣17世紀的重量級學者翁佳音擔任歷史顧問，台史博還為此劇拜訪荷蘭。編劇施如芳表示，她希望在劇中呈現「獵人和獵物」的多變關係，「每個角色都可能是獵人，也可能是獵物」。

已拿到劇本的唐美雲表示，這將是一部「好看、好笑、好感動」的好戲；她也請觀眾期待，「這將是一部讓我們從頭學起的好戲。」孫翠鳳則說，期待藉由這齣戲讓大家從此記住台灣在航海年代的努力及辛苦，並且繼續承接前人傳承下的精神，「或許我們的後代未來也會說起2024那年所發生的種種」。

「1624」明年2月24、25日不只在台南實地演出，也將透過公視台語台進行轉播、線上社群平台同步直播，邀請民眾一同跨越時空限制，重返歷史現場，參與這段高潮迭起的冒險旅程。