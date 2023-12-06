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淺眠、多夢、早醒、易中斷 多愁李清照 其實是飲酒失眠

聯合報／ 廖泊喬／國泰醫院精神科醫師

「莫道不銷魂，簾捲西風，人比黃花瘦。」這是宋代李清照最有名的詞句之一。她想說：千萬別說相思不會讓人傷神啊！當西風吹過，珠簾捲起，你將會發現，簾內的人兒比那簾外的菊花，更加憔悴消瘦。

李清照與丈夫趙明誠分居兩地，獨自留在家中的李清照想著丈夫，寫作當時，不像現在有電話可以聽到聲音，甚至有視訊可以看到對方。李清照只能倚靠書信往返，才能知道些許消息。

重陽節到了，她寫了這首「醉花陰」詞作，雖然沒提到思念，但她相信當丈夫收到後，一定讀得出自己思念難遣的苦痛。

到了夜晚，思念更加深。李清照的夜半時分是怎麼度過呢？「佳節又重陽，玉枕紗廚，半夜涼初透。」半夜，李清照一個人躺在玉枕與紗帳之中，她感覺到涼氣將全身上下浸透。身體寒冷，心也感到淒涼，此時的李清照睡也睡不著，醒著也不知道要做什麼。充滿在她腦內的，都是遠方丈夫的片段身影與可能現狀。此時，李清照睡得不深、容易中斷，睡眠中斷後，又很難睡回去。而這些睡不著的時間，讓她思念轉深轉濃，情緒也更為低落，如此一來，她更加睡不著。

還有另一關鍵角色，讓李清照睡得更不好、情緒也難以平復。「醉花陰」中，她如實地呈現了失眠加重的原因─睡前飲酒。「東籬把酒黃昏後，有暗香盈袖。」原來，重陽節當天，李清照在東籬邊，一個人喝酒，喝到了黃昏以後，喝了多久？時間長到連她身上的衣袖，都沾染充滿著清淡的黃菊清香。

重陽白日間都在酒精陪伴下度過的李清照，當晚失眠了，從睡眠醫學角度來看，是合理的。從腦波上觀察飲酒的睡眠結構，短期使用酒精，的確會讓入睡時間減少，也就是大家熟悉的「飲酒助眠」說法。

李清照半夜醒來，是因為喝酒後，破壞了睡眠周期，讓淺眠的比例增加、做夢的時間也增加，同時，飲酒之後容易中斷睡眠、睡睡醒醒，更可能較早醒來之後睡不回去。

雖然說多思愁緒讓李清照失眠，但更不能忽略的是，淺眠、多夢、早醒、易中斷，這些是飲酒後四大常見的睡眠影響。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

睡眠 丈夫 失眠

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