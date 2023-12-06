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健康你我他／有照服員陪公公 婆婆有空喝咖啡

聯合報／ 文／微糖去冰（中市潭子）
照服員秋婷推公公到社區中庭散步，婆婆有了一杯咖啡的時間，換來一整天的好心情。圖／微糖去冰提供
照服員秋婷推公公到社區中庭散步，婆婆有了一杯咖啡的時間，換來一整天的好心情。圖／微糖去冰提供

公公55歲中風，夫妻倆感情極好，公公為了不增加婆婆的負擔，積極復健，但左手左腳還是不聽使喚，高大的公公與身高150公分的嬌小婆婆，自此家中地位互換，婆婆一手包辦公公的食衣住行，這一照顧就長達20多年。

公公極度愛面子，不要兒子、媳婦、女兒幫忙，他只要婆婆，但歲月催人老，照顧任性的老公，讓婆婆的身體每況愈下，沒有三高但晚上無法入眠，要借助安眠藥才能睡覺。我想這是長期照顧病人的壓力使然。

為了減輕婆婆的照護工作，可以適當的休息，老公與小姑跟公公促膝長談，適時讓喘息服務進到家裡。照服員秋婷嘴甜、心細、人體貼，左一句爺爺好帥、右一句爺爺氣色好，哄得公公笑逐顏開，願意秋婷為他洗澡、刮鬍子、剪指甲，以前他只讓婆婆做。我看見婆婆的眉頭鬆了些。

秋婷來的時候，推公公到社區中庭散步、曬太陽，婆婆可以到隔壁棟的朱奶奶家喝咖啡吃點心，聊一聊她們年輕時眷村的趣事，一杯咖啡的時間，換來一整天的好心情，CP值極高。

現在秋婷講的話比兒女還受用，有時候要私下拜託秋婷跟公公講蛋糕少吃點、爌肉少夾點、魚要多吃、牛奶多喝，秋婷眼睛眨一下、會心地點點頭，推著公公下樓。婆婆放寬心笑著說：「早知道他吃年輕女孩這一套，我也不必那麼辛苦了。」

婆婆 老公 爺爺

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