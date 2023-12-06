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天冷預防心臟病 保暖3大建議

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
天冷應注意環境溫差變化，做好保暖工作。本報資料照片
天冷應注意環境溫差變化，做好保暖工作。本報資料照片

天氣寒冷、日夜溫差大，應及早預防心臟病、急性中風的發生，國民健康署署長吳昭軍提醒，隨時注意環境溫差變化，做好保暖工作，尤其頭頸、四肢的保暖要特別加強，家中長輩要戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等，早出晚歸民眾則以「洋蔥式」穿搭為主。

寒冬逐漸逼近，保暖工作不可輕忽。國健署表示，當氣溫驟降又加上濕冷時，血管內的平滑肌會跟著收縮，容易造成血壓升高，增加心臟病及急性中風發作的機會，三高患者心血管疾病患者及高齡長者等族群尤須注意，謹記低溫保健要訣，「規律運動、均衡飲食、定期量測血壓、定期回診」，做好三高管理控制，並避免菸酒的習慣。

1.起床時：慢、熱、起、穿、行

晚上睡前，先備妥保暖衣物，置於隨手可拿到的地方，半夜或早上起床上廁時，先將四肢及身體動一動，暖和身體，緩慢坐起且坐穩，添加衣物保暖後，手扶床邊、腳步踩穩地板再行走，切勿過於急促，符合「慢、熱、起、穿、行」的口訣。

2.出門時：頭頸、四肢末端保暖

應適時添加衣物，注意頭頸部及四肢末端的保暖，如戴上帽子、口罩、圍巾、手套及保暖衣物，選擇具有防水與防風功能外套，且易於穿脫與合適肢體活動的衣物，以維持恆定的體溫。

3.進門時：勿立刻洗熱水澡

從戶外走進溫暖的室內，先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大導致血管擴張，尤其血管彈性不佳或有心血管疾病的民眾，很可能引起低血壓。洗完澡後，也要注意保暖，不可馬上進入環境較低溫的空間，以免造成血管急速收縮，易促發心血管疾病急性發作，建議維持室內空氣的流通，避免緊閉門窗。

保暖 心血管疾病 患者

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