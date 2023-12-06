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健康主題館／急性心肌梗塞猝死率高 3種血管支架如何選

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
血管支架置放手術 圖╱123RF
血管支架置放手術 圖╱123RF

● 冠心病輕微患者可用藥物控制

● 冠心病較嚴重患者會做心導管支架處置

● 不適合做心導管者會考慮施行繞道手術

治療冠心病3方式 製表╱李青縈
治療冠心病3方式 製表╱李青縈
心臟疾病高居國人十大死因第二位，威脅生命的心臟疾病中，以「冠狀動脈心臟病」最重要，占所有心臟病一半以上，其中又以急性心肌梗塞猝死率最高，目前以心導管治療置放心臟血管支架最為常見，但該如何選用最適合自己的血管支架？

冠狀動脈心臟病簡稱「冠心病」，國泰醫院心血管中心醫師張嘉修表示，冠心病因血管內膽固醇、發炎等狀況導致斑塊堆積，使血管管腔狹窄、血流供應減少，進而引起胸悶、胸痛、喘等症狀。冠心病的急性病況是「心肌梗塞」，即是血管內的斑塊像不穩定的土堆破裂、產生血栓，使心肌細胞受損、影響心臟功能。

「心臟是全身的馬達」，張嘉修說，一旦心臟功能不好，就難以維持一定的血壓跟心跳，容易引發心因性休克或是致命的心律不整，因此心肌梗塞猝死率高達3成。

一般冠心病症狀屬於「心絞痛」，張嘉修表示，通常運動時才會發生，發病初期先以藥物治療，如果症狀持續應做心導管檢查，如果血管已有7成狹窄、僅有3成血流通過，就要考慮「血管重建」。

張嘉修表示，如果血管病灶單純，僅1、2條血管有問題，可以心導管介入手術、置放血管支架治療為主，盡速打通血管，讓血流恢復；若是3條血管都有問題，或源頭主幹血管有病灶、血管品質不好（太硬或過度擴大），或曾經做過心導管再度阻塞等，會建議「冠狀動脈繞道手術」治療。

一般支架 半年再狹窄率2成

血管支架分3類型：一般金屬裸支架、塗藥支架及可吸收式支架。張嘉修指出，支架是空心網狀結構，利用氣球擴張術撐開血管，讓血流可以通過，因此血管的內皮細胞會與支架接觸。

一般裸金屬支架沒有「塗藥」，容易讓血管細胞過度增生，半年內再狹窄率約2成，有健保給付；塗藥支架是支架上有藥物（如Limus）可抑制細胞過度生長、修復平整，半年內再狹窄率約2%，健保有部分補助，仍須負擔約6萬5千元；可吸收式支架置入後，會漸漸被身體吸收，讓血管重新修復，半年再狹窄率約2%，但沒有健保給付，自費約15萬元。

塗藥支架 經濟許可建議採用

3種血管支架比較 圖／聯合報提供
3種血管支架比較 圖／聯合報提供

張嘉修表示，裸金屬支架適用於病灶單純、年紀較輕的心肌梗塞患者，原因在於其結構較弱，血管中的斑塊如果太硬，在術後三個月內，再度心肌梗塞的機率高於塗藥支架。在病患經濟許可狀況下，大多會建議採用塗藥支架，其研究多效果相對好。

張嘉修說，置放支架需從股動脈或橈動脈進入，如果是緊急狀況或休克、心跳過慢等嚴重情況，會從鼠蹊部的股動脈處理，可選擇的器具較多；9成則會選擇從手腕的橈動脈執行，血管小、出血風險低，傷口僅2mm大小。術後2小時病人即可下床活動，但須加壓固定4至6小時，因有使用顯影劑，需補充大量水分。

術後注意 避免三溫暖、SPA

張嘉修說，置放支架是讓原本狹窄血管回復正常大小，但仍要控制血壓、血糖、血脂等危險因子，運動也有助於心血管保養，要避免溫差過大活動如三溫暖、SPA等；術後要持續吃抗血小板藥物，避免再狹窄狀況發生。

心肌梗塞 患者 健保

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