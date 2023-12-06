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避免救災困難、農地破碎化 環團籲農地工廠群聚管理

聯合報／ 記者胡瑞玲林海／台北報導

「工廠管理輔導法」修法後，零星分布的未登記工廠可申請就地合法，但環團認為，散布在農地的工廠恐造成消防救災困難，並持續惡化農地破碎化問題，要求經濟部積極推動「未登記工廠群聚與機制」，地方政府也應掌握未登記工廠數量及區位，並在高密度區做好整體規畫。

消防員權益促進會理事張詠惟指出，大部分農地道路狹小泥濘，且無消防栓，農地工廠多為鐵皮屋，然勞動部今年九月仍宣布明年開放特登工廠申請六千名移工，若發生災害，不僅嚴重阻礙大型消防車進入、拖慢救災進度，鐵皮易坍塌特性，將提高消防員救災風險，以及工廠員工安危。

地球公民呼籲，縣市政府經發單位、國土單位應做好充分溝通、提供足夠人力、掌握未登記工廠數量及區位，並在高度密集區做好整體規畫；經濟部應積極推動未登記工廠群聚的政策與機制，以維護國土秩序及保護農地、降低農地不當使用帶來的危害。

經濟部產業發產署表示，為使特定工廠符合消防、環保法規，疫後特別預算轉型補助已核定工廠改善計畫者，得提報補助計畫，申請最高一五○萬元經費補助辦理智慧化的防災或消防設施改善。

農地工廠 消防員

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