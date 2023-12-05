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上班族再忍一下！ 台鐵汐科站增中段出口省10分鐘2025年竣工

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵汐科站。示意圖。圖／本報資料照片
台鐵汐科站。示意圖。圖／本報資料照片

台鐵汐科站上班通勤人潮多，據統計，逢上班時段旅運量目前達4500人次。交通部鐵道局指出，該站增設出口暨站體改善工程預定12月8日動工，包括增設車站中段出口、增設驗票機、優化人行動線，屆時可縮短乘客出站路線；鄰近的遠雄汐科園區上班族，最多可節省約500至600公尺路程、8至10分鐘，預定2025年5月竣工。

鐵道局指出，汐科站2007年12月啟用後，因汐科園區大量廠辦陸續進駐，目前汐科站上班時段旅運量已達4500人次。疏解改善尖峰時段人潮擁擠及車站進出動線，交通部王國材部長2021年與地方立委多次現勘，由鐵道局研議汐科站增設車站中段出口計畫，2022年辦理相關工程規劃及設計，除增設出口，並一併改善車站設備老舊、站外人行道寬度不足及車站中段出口增設停等空間等問題。

鐵道局表示，工程包括增設車站中段出口，旅客可分流縮短出站路線；改善車站中段設備，增設驗票機，另解決淹水及設備老舊等；優化人行動線，增加車站南段人行道寬度，並增設車站中段停等空間；增加引道及共用廣場，解決人車共道問題；完備指標系統，建置站內設備及轉乘資訊。

鐵道局說，工程於今年9月19日決標，工程金額約7940萬元；考量台鐵營運安全，工程原則採夜間施工辦理，盡可能早日完工，為汐科園區通勤族提供安全便捷交通環境。

人行道 鐵道 交通部

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