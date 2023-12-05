南韓進口葡萄農藥超標 9446公斤遭攔截

衛生福利部食品藥物管理署今天公布邊境查驗不合格名單，2批來自南韓的葡萄被檢出農藥殘留超標，共約9446公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

食藥署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有12項檢驗不合格產品，如日本旗魚肉、中國大陸冷凍胡蘿蔔、印度速食麵等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次有2批從南韓進口的「葡萄（KOREAN FRESHSHINE MUSCAT GRAPE）」，被檢出農藥殘留含量不符規定，共9446.4公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，這2批問題產品各被檢出殘留農藥特安勃0.06ppm、農藥克美素0.08 ppm，依規定這兩種農藥在葡萄都是不得檢出，以定量極限0.01ppm為法規值，針對此報驗義務人採100%逐批查驗。

根據食藥署統計，今年以來南韓葡萄共報驗132批，其中7批不合格，原因包括殘留農藥特安勃、克美素、賽安勃等，整體南韓輸入葡萄，今年11月27日起至明年5月26日期間，採20%到50%加強抽批。

另外還有從中國大陸進口的辣椒粉、番椒紅椒粉遭邊境攔截，分別由2家業者進口，同樣因為農藥殘留含量不符合規定。林金富表示，今年1月以來，中國大陸輸入辣椒粉共報驗300批，其中16批檢驗不合格，不合格率為5.33%。

至於不合格的主要原因，包括檢出違規色素、農藥殘留等，林金富說，將於今年12月11月起至明年6月10日止，針對中國大陸輸入辛香料、辣椒粉採逐批查驗。