明濕涼「北部愈晚愈冷下探15度」 這周最低溫時間點曝光

明天天氣濕涼，中央氣象署指出，明晨至白天，水氣移入，中部以北3500公尺以上高山，有機會下雪。北部、東北部、東部地區及中部山區，雨勢相對明顯，北部「愈晚愈冷」，晚間起轉乾冷，低溫下探15度，周五清晨北部再降至13度、中部15度、南部16度。

周五白天，氣溫明顯回升，北部達25度，溫度持續再回升，下周一、二北部白天有機會到26至27度，感受舒適溫暖。

中央氣象署預報員張承傳指出，明天東北季風持續影響，加上華南雲雨區水氣東移，除了迎風面的東半部下雨，西半部水氣也再增多。

他表示，明天凌晨起，中部以北地區、南部山區有機會開始下雨，其中北部、東北部、東部地區、中部山區雨勢偏明顯，其他地區雨勢局部零星。此外，明晨至白天水氣移入，中部以北3500公尺以上高山，有機會下雪。

張承傳說，明天下半天起，水氣漸開，降雨減少；明晚整體雨勢趨緩，剩下花東仍有雨。

溫度方面，明天上半天，北部高溫仍有20度，「愈晚愈冷」，晚上僅剩15至16度；明天白天中部、花蓮也稍轉涼，高溫約21至24度。整體而言，各地明天大致比今天濕涼，南部則維持25至28度。

張承傳指出，明晚起天氣轉乾，東北季風持續影響至周四；周四偏乾冷，清晨溫度低，中部以北約15度，不過到了白天，北部回溫至21至22度。

周五東北季風減弱，但受輻射冷卻效應影響，迎接另一波溫度低點，有機會比周四清晨更低溫，預估周五清晨北部下探13度、中部維持15度，以及南部16度。

周五白天，氣溫明顯回升，北部達25度，溫度持續再回升，下周一、二北部白天有機會到26至27度，感受舒適溫暖。