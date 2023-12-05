胰臟癌治療新篇 台大醫院「聚焦超音波」臨床試驗收案

海扶刀治療在子宮肌瘤或醫美領域的應用已相當成熟，不過台大醫院癌症微創介入治療中心「聚焦超音波治療室」今揭牌，將海扶刀治療瞄準胰臟癌，及晚期腫瘤用以症狀緩解的臨床試驗，預計收案30人，如有成效，將向衛福部申請擴大適應症，力拚3年內將相關治療納入。

台大醫院「癌症微創介入治療中心聚焦超音波治療室」和台大「功能性影像及介入治療研究中心」同時揭牌，攜手產學界，架構出聚焦超音波治療中心，因為聚焦超音波有潛力用於消融腫瘤，將協助導入藥物，控制體內異常結構，而不經由任何傷口也沒有輻射線，目前已經通過胰臟癌海扶刀治療的臨床試驗，以及晚期腫瘤用以症狀緩解的臨床試驗。

台大醫院微創介入治療中心主任黃凱文說，胰臟癌或者腹腔內腫瘤在身體深層，常因為位置不容易手術治療，做消融治也有困難，會使用的局部治療包括奈米刀、放射線治療等，都可以到達身體深處治療，希望藉由這樣的治療，聚焦在身體深處某個點。

黃凱文提到，疼痛或腫瘤症狀，往往是胰臟癌病人治療過程，或晚期腫瘤患者不能治療的最大問題，這會使病人壽命縮短、生活品質變差、病人生不如死，當無法藥物或手術治療，海扶刀是另一個被寄與厚望的治療項目，除消融深處腫瘤外，也可以止痛、緩解。

黃凱文表示，晚期腫瘤造成的症狀包括各種腫瘤骨頭轉移、腹腔或及腹腔腫瘤轉移或侵犯，則會造成腹部或背部疼痛、阻塞等，都是臨床試驗收案對象，主要看治療後是否改善，如治腫瘤縮小、減輕患者壓力、緩解症狀。

黃凱文也說，海扶刀在國內大部分使用子宮肌瘤或醫美等項目，今天展示的機組就像斷層一樣，把能量集中到身體一點，不經過皮膚影響，且海扶聚焦超音波沒有傷口，達到無創，經由調整達到身體不同地方，不過預估存活期小於3個月、超音波經過的路徑有空氣或骨頭則不適合，臨床試驗預計收案30人，並力拚3年內完成臨床試驗。

黃凱文進一步說明，如腫瘤很好控制並縮小，就可能延長存活增加療效，如果腫瘤都被治療覆蓋、壞死也有治癒的可能性，但這些都不是第一目的，主要還是希望改善患者生活品質，如實驗項目有正向效果，也衛福部申請擴大適應症。

胰臟癌在2021年首度擠進十大癌症，法國頂尖時尚設計師「老佛爺」卡爾拉格斐、國內資深藝人巴戈等人均被其奪去性命，也有「沈默殺手」的稱號，提醒民眾應留意近期有糖尿病、上腹痛或背痛，疑似來自後腹腔，且上腸胃檢查卻無特殊發現、體重明顯減輕、黃疸、茶色尿合併灰白便的膽道阻塞、不明原因性胰臟炎、脂肪便等症狀。