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中國大陸類流感飆升 羅一鈞：機場採檢尚未驗出黴漿菌

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
為因應中國大陸近期發生多種呼吸道病毒流行，疾管署在11月26日實施機場「定點監測、鼓勵採檢」措施。聯合報系資料照
為因應中國大陸近期發生多種呼吸道病毒流行，疾管署在11月26日實施機場「定點監測、鼓勵採檢」措施。聯合報系資料照

為因應中國大陸近期發生多種呼吸道病毒流行，疾管署在11月26日實施機場「定點監測、鼓勵採檢」措施。疾管署發言人羅一鈞指出，截至12月4日已採檢88人，目前尚未驗出肺炎黴漿菌及其他病原體，仍以流感病毒為多。

羅一鈞說，機場「定點監測、鼓勵採檢」措施，目前採檢88人，其中68人為陽性，分別為流感病毒48例，占整體約七成、新冠病毒9例、腺病毒6例、鼻病毒2例、副流感病毒及一般冠狀病毒各1例，另1例同時檢出流感病毒及新冠病毒，目前尚未檢出肺炎黴漿菌及其他病原體，仍以流感病毒為多。

羅一鈞表示，依據中國大陸衛生單位公布資料，中國近期南、北方類流感就診率均快速上升，目前急性呼吸道疾病疫情以流感為主，肺炎黴漿菌已經下降，另有鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通感冒冠狀病毒等共同流行。

此外，羅一鈞亦引用中國衛生單位數據表示，中國大陸整體呼吸道疾病流行期提前，均為已知病毒，並未檢出新型病原體，亦無已知病原出現特殊變異情形。考量氣溫下降，預期疫情仍將呈上升趨勢，疾管署將持續密切監控，並視疫情發展調整相關防疫措施。

羅一鈞說，中國大陸類流感疫情，不管是北方或南方都明顯增溫。流感的陽性率亦明顯增加，都以A型H3N2為主，北方流感陽性率從27.6％上升到破36.9%，南方陽性率則是從34.5%上升到44.3%。目前大陸呼吸道疫情以流感為主。

疾管署提醒，截至今年12月3日止，658萬劑公費流感疫苗已使用超過594萬劑，整體使用率已達9成，其中65歲以上長者接種率49.2%，以及學齡前幼兒至少1劑接種率57.5%，籲請65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群儘速前往接種，另已向合約院所預約幼兒施打第二劑的民眾及學生族群持補種單接種者，請依預約時間儘速前往施打，以確保接種權益。

中國大陸流感陽性率趨勢。圖／疾管署提供
中國大陸流感陽性率趨勢。圖／疾管署提供
機場邊境鼓勵採檢結果。圖／疾管署提供
機場邊境鼓勵採檢結果。圖／疾管署提供

流感病毒 疫情 肺炎

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