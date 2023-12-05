中國大陸類流感飆升 羅一鈞：機場採檢尚未驗出黴漿菌

為因應中國大陸近期發生多種呼吸道病毒流行，疾管署在11月26日實施機場「定點監測、鼓勵採檢」措施。疾管署發言人羅一鈞指出，截至12月4日已採檢88人，目前尚未驗出肺炎黴漿菌及其他病原體，仍以流感病毒為多。

羅一鈞說，機場「定點監測、鼓勵採檢」措施，目前採檢88人，其中68人為陽性，分別為流感病毒48例，占整體約七成、新冠病毒9例、腺病毒6例、鼻病毒2例、副流感病毒及一般冠狀病毒各1例，另1例同時檢出流感病毒及新冠病毒，目前尚未檢出肺炎黴漿菌及其他病原體，仍以流感病毒為多。

羅一鈞表示，依據中國大陸衛生單位公布資料，中國近期南、北方類流感就診率均快速上升，目前急性呼吸道疾病疫情以流感為主，肺炎黴漿菌已經下降，另有鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通感冒冠狀病毒等共同流行。

此外，羅一鈞亦引用中國衛生單位數據表示，中國大陸整體呼吸道疾病流行期提前，均為已知病毒，並未檢出新型病原體，亦無已知病原出現特殊變異情形。考量氣溫下降，預期疫情仍將呈上升趨勢，疾管署將持續密切監控，並視疫情發展調整相關防疫措施。

羅一鈞說，中國大陸類流感疫情，不管是北方或南方都明顯增溫。流感的陽性率亦明顯增加，都以A型H3N2為主，北方流感陽性率從27.6％上升到破36.9%，南方陽性率則是從34.5%上升到44.3%。目前大陸呼吸道疫情以流感為主。