營造友善育兒環境 新光醫院推出18萬育嬰補助大搶人才

為留住醫護人才，避免人力流失，新光醫院推出「幸福企業育嬰補助方案」，符合育嬰補助條件者皆可提出申請，經審核通過即可領取每月一萬元，最高核發18個月、共18萬元補助，此為醫療業最高育嬰補助。新光醫院表示，該補助計畫是為減輕員工育兒負擔，創造員工幸福有餘的生活，目前正研擬明年一月為醫院員工調薪，創造員工幸福有餘的生活。

新光醫院董事長吳東進今參與「新光人壽60周年」活動指出，新光醫院將自今年12月1日起，實施「幸福企業育嬰補助方案」，對象為全醫院員工，符合資格者經審核通過即可領取每月一萬元，最高核發18個月、共18萬元補助，而明年一月為員工加薪，將讓醫院人力「更穩了」，同時希望爭取非公立醫院的醫護人才，來到新光醫院服務。

新光醫院副院長洪子仁表示，為鼓勵生育並讓有意願返院服務員工沒有後顧之憂，新光醫院實施「幸福企業育嬰補助方案」，對象為醫院員工於生產後，經過2個月的產假，6個月的有薪育嬰假後，再回到醫院服務，就可以領取補助。

「幸福企業育嬰補助方案」原只針對護理人員，補助金額為一個月兩萬元，洪子仁說，為照顧所有員工，因而放寬資格，補助金額改為一個月1萬元。依目前新光醫院共有2500名員工，每年平均生育人數為50人，生育率約2%，預計補助金額約需投入700萬至1000萬元。並考量明年農曆年後，可能有一波護理人員離職潮，因此正研擬於明年一月為醫院員工調薪，另不排除七月再調薪一次。

去年台灣出生人口僅13.9萬人，總生育率僅0.87人，世界倒數第一。洪子仁表示，低生育率主因於職場工作者，特別是有生育計劃員工，無法將工作和家庭生活妥善結合，在無法兩全其美情況下，只能選擇離開職場或不生育。

洪子仁表示，今年11月1日起，在政府明年實施夜班津貼補助及調漲基本工資前，率先實施輪值三班護理人員全面加薪1680元，並配合多項獎勵措施，包括到職第一個月核發簽約獎金7萬元、提供4年免費住宿等福利措施。

經統計，112年11月護理人員離職人數較10月降低30.8%，且護理學校學生選擇新光醫院為實習院所的人數，較111學年度增加三倍，已有效吸引護理人員進入職場。

新光醫院除原有哺集乳設施、友善排班制度、職業醫學專科醫師提供健康諮詢、孕服租賃服務等外，為解決員工托兒需求，與鄰近6所登記立案托兒所服務機構簽立合約，以提供員工子女完善的托兒與就讀環境。