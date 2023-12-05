快訊

籃球／又出事！前國手許智超帶兵UBA 被控3度外遇還找人毆打兒子

影射侯友宜把光電跟登革熱連結 侯辦：賴清德選到語無倫次

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子鼠蹊、生殖器會陰區疼痛頻尿 低能量震波治療改善

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
劉明岳主任指出相較傳統藥物僅服用時有效，震波治療在療程結束後效果仍可維持至少半年以上。圖／衛福部苗栗醫院提供
劉明岳主任指出相較傳統藥物僅服用時有效，震波治療在療程結束後效果仍可維持至少半年以上。圖／衛福部苗栗醫院提供

60歲張姓男子鼠蹊部和生殖器會陰區域的疼痛，且因頻尿，晚上要多次起床上廁所，嚴重影響日常生活品質，他多次至醫院藥物治療卻效果不佳，日前透過親友介紹，求助衛福部苗栗醫院泌尿科，醫師安排檢查並與患者討論後，對方決定接受低能量震波治療，目前病況大幅改善，患者相當滿意治療成效。

部立苗栗醫院泌尿科主任劉明岳指出，經尿液檢查，確定患者病症並非膀胱發炎，進一步藉由直腸攝護腺超音波及肛門指診檢查，確診為慢性攝護腺炎，經向病人說明後，患者決定嘗試低能量震波治療，透過低能量聚焦震波針對攝護腺精確治療，讓發炎組織的血管再生而改善血液循環；經6周療程，患者骨盆和生殖器區域的疼痛感明顯改善，解尿及尿急的頻率降低，排尿困難情況也有進步，目前病患幾乎不需再搭配藥物來減緩症狀，恢復良好。

劉明岳表示，低能量震波治療除適用於慢性攝護腺炎，也可用於中年男性常見的勃起功能障礙治療。大部分患者在治療6至8次後會有明顯改善，醫師會視個人病情增加治療次數；傳統藥物治療僅在服用時有效，震波治療在療程結束後，效果仍可維持至少半年以上。

他指出，目前低能量震波治療沒有健保給付，每家醫院收費不同，約是每次數千元不等，完整療程為6次。低能量震波治療適用範圍廣泛，幾乎沒有副作用，多數患者滿意度高，但有凝血功能問題或正在服用抗凝血藥物，較不建議做此治療。此外，苗栗醫院泌尿科團隊關心民眾健康，每季定期舉辦衛教講座宣導常見的男、女性泌尿相關問題，可在部苗臉書粉絲專頁影片中觀看，請大家關注粉絲專頁，定期追蹤相關健康資訊，為自己和家人健康加分。

苗栗醫院泌尿科主任劉明岳醫師說明，低能量震波治療可適用於慢性攝護腺炎、中年男性常見的勃起功能障礙治療。圖／衛福部苗栗醫院提供
苗栗醫院泌尿科主任劉明岳醫師說明，低能量震波治療可適用於慢性攝護腺炎、中年男性常見的勃起功能障礙治療。圖／衛福部苗栗醫院提供

患者 醫師 生殖器

延伸閱讀

工程師隨機找落單少女 生殖器磨蹭、逼口交下場出爐

前職棒球星陳凱倫想性侵隊友妻「拜託一次就好」 高院改判1年半

為何冬天是男性攝護腺最常出問題的季節？泌尿醫教4招助預防

台中2醉漢遭撿屍 1人外貌俊俏慘失身、1人遭竊近萬元

相關新聞

星宇航空插旗中台灣 明年第2季開航台中國際直飛航線

深耕中台灣市場，星宇航空今天宣布，星宇航空台中辦事處啟動營運，正式宣告插旗台中，計畫明年第二季開航台中國際直飛航線，航點...

會傷腎！花生醬驗出赭麴毒素A 毒物專家：有點出乎意料

衛福部食藥署今天公布，印尼進口的2批花生醬檢出「赭麴毒素A」，由於花生類產品中檢出的真菌污染普遍「黃麴毒素」，林口長庚醫...

新竹巨城「陸進口贈品」出包 食藥署：2780件全退運銷毀

新竹巨城贈品出包！衛福部食藥署今公布最新邊境檢驗不合格產品清單，從中國大陸進口的「保鮮盒提袋組」，經溶出試驗後，蒸發殘渣...

安心亞、玖壹壹火熱 基隆年終演唱會增第二現場有胖橘貓

基隆市政府23日在市立體育館舉辦的「最愛基隆年終演唱會」卡司強，因有性感女星安心亞開場、本土嘻哈天團玖壹壹壓軸等，民眾詢...

男子鼠蹊、生殖器會陰區疼痛頻尿 低能量震波治療改善

60歲張姓男子鼠蹊部和生殖器會陰區域的疼痛，且因頻尿，晚上要多次起床上廁所，嚴重影響日常生活品質，他多次至醫院藥物治療卻...

穿耳洞擠青春痘要小心長出「蟹足腫」 腫大痛癢難治療

喜歡穿耳洞、擠青春痘的要注意，部分體質的人很容易長出「蟹足腫」，長出「蟹足腫」組織快速增生又癢痛，甚至大到覆蓋耳朵，影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。