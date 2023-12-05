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男子鼠蹊、生殖器會陰區疼痛頻尿 低能量震波治療改善
60歲張姓男子鼠蹊部和生殖器會陰區域的疼痛，且因頻尿，晚上要多次起床上廁所，嚴重影響日常生活品質，他多次至醫院藥物治療卻效果不佳，日前透過親友介紹，求助衛福部苗栗醫院泌尿科，醫師安排檢查並與患者討論後，對方決定接受低能量震波治療，目前病況大幅改善，患者相當滿意治療成效。
部立苗栗醫院泌尿科主任劉明岳指出，經尿液檢查，確定患者病症並非膀胱發炎，進一步藉由直腸攝護腺超音波及肛門指診檢查，確診為慢性攝護腺炎，經向病人說明後，患者決定嘗試低能量震波治療，透過低能量聚焦震波針對攝護腺精確治療，讓發炎組織的血管再生而改善血液循環；經6周療程，患者骨盆和生殖器區域的疼痛感明顯改善，解尿及尿急的頻率降低，排尿困難情況也有進步，目前病患幾乎不需再搭配藥物來減緩症狀，恢復良好。
劉明岳表示，低能量震波治療除適用於慢性攝護腺炎，也可用於中年男性常見的勃起功能障礙治療。大部分患者在治療6至8次後會有明顯改善，醫師會視個人病情增加治療次數；傳統藥物治療僅在服用時有效，震波治療在療程結束後，效果仍可維持至少半年以上。
他指出，目前低能量震波治療沒有健保給付，每家醫院收費不同，約是每次數千元不等，完整療程為6次。低能量震波治療適用範圍廣泛，幾乎沒有副作用，多數患者滿意度高，但有凝血功能問題或正在服用抗凝血藥物，較不建議做此治療。此外，苗栗醫院泌尿科團隊關心民眾健康，每季定期舉辦衛教講座宣導常見的男、女性泌尿相關問題，可在部苗臉書粉絲專頁影片中觀看，請大家關注粉絲專頁，定期追蹤相關健康資訊，為自己和家人健康加分。
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