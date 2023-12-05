快訊

籃球／又出事！前國手許智超帶兵UBA 被控3度外遇還找人毆打兒子

影射侯友宜把光電跟登革熱連結 侯辦：賴清德選到語無倫次

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿耳洞擠青春痘要小心長出「蟹足腫」 腫大痛癢難治療

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
39歲女性皮膚手術切除耳部蟹足腫，合併除疤針類固醇注射治療前後對照。圖／安南醫院皮膚科主任羅子焜提供
39歲女性皮膚手術切除耳部蟹足腫，合併除疤針類固醇注射治療前後對照。圖／安南醫院皮膚科主任羅子焜提供

喜歡穿耳洞、擠青春痘的要注意，部分體質的人很容易長出「蟹足腫」，長出「蟹足腫」組織快速增生又癢痛，甚至大到覆蓋耳朵，影響外觀，難預防又不好治療，不可不慎。

台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜舉最近處理案例，39歲女性穿耳洞後感覺癢、疼痛，有暗紅色腫塊迅速成長至覆蓋耳洞，因疼痛已影響生活到院就診。檢查時發現暗紅色腫塊是疤痕、向外擴張增生成蟹足腫。所幸耳朵蟹足腫復發機率較低、治療後外觀恢復正常，不適緩解。

羅子焜表示，蟹足腫是異常疤痕組織，通常皮膚受傷或外傷後形成，不像正常疤痕會變平且隨時間消失，反而增厚突起，甚至擴大到原傷口以外區域，最常見於胸部、肩膀、耳垂和背部等處。

蟹足腫可生成任何皮膚割傷、燒傷、手術切口、疫苗接種甚至青春痘傷口，身體自然癒合過程過度反應，產生過量膠原蛋白，促進瘢痕組織增生和突起，因而形成蟹足腫。因有些患者特別容易形成蟹足腫，與「遺傳」可能脫不了關係。

蟹足腫可由外觀診斷，有時要藉皮膚切片確認。羅子焜說，蟹足腫治療具挑戰性，因為用一般的疤痕治療方法如局部塗抹藥膏和矽膠片往往成效不佳，切除手術仍有復發風險。建議除非其他治療方式效果不彰，再考慮手術切除，而且還需合併其他治療方法，才能有效減少風險。

羅子焜分享，耳朵蟹足腫復發機率較低，適合手術切除治療。其他部位治療則可考慮類固醇注射、冷凍治療、雷射治療、光動力治療和放射線治療等5種方法。

類固醇注射又稱除疤針，是治療首選，直接注射病灶能減少炎症和收縮疤痕組織，但需多次注射，可能持續幾周。冷凍療法以液態氮冷凍蟹足腫，可減少蟹足腫大小，但也可能使皮膚色素流失或沈澱。使用飛梭雷射分解過多膠原蛋白，減小瘢痕大小，可能需持續數月多次療程。

羅說，雖難以預防蟹足腫，但可減少風險，像是避免皮膚創傷、保持傷口清潔並妥善覆蓋、避免在容易形成蟹足腫區域穿孔或刺青，及時就診治療痤瘡或其他皮膚疾病。建議諮詢皮膚專科醫師，找出哪種治療最適合自己，才能準確對症下藥。

耳洞

延伸閱讀

足跟骨刺痛起來要人命 四大好發族群看這裡

台中掛號等半年！名醫無預警被解雇 病患今找嘸醫師抗議

原來迷信都是真的？ 女子手指月亮耳後驚現割傷痕跡

國小打球傷口留疤40年不敢穿無袖 醫建議此法治療

相關新聞

星宇航空插旗中台灣 明年第2季開航台中國際直飛航線

深耕中台灣市場，星宇航空今天宣布，星宇航空台中辦事處啟動營運，正式宣告插旗台中，計畫明年第二季開航台中國際直飛航線，航點...

會傷腎！花生醬驗出赭麴毒素A 毒物專家：有點出乎意料

衛福部食藥署今天公布，印尼進口的2批花生醬檢出「赭麴毒素A」，由於花生類產品中檢出的真菌污染普遍「黃麴毒素」，林口長庚醫...

男子鼠蹊、生殖器會陰區疼痛頻尿 低能量震波治療改善

60歲張姓男子鼠蹊部和生殖器會陰區域的疼痛，且因頻尿，晚上要多次起床上廁所，嚴重影響日常生活品質，他多次至醫院藥物治療卻...

穿耳洞擠青春痘要小心長出「蟹足腫」 腫大痛癢難治療

喜歡穿耳洞、擠青春痘的要注意，部分體質的人很容易長出「蟹足腫」，長出「蟹足腫」組織快速增生又癢痛，甚至大到覆蓋耳朵，影響...

登革熱連6周降溫！疫情有效控制 單周新增不到500例

登革熱疫情降溫，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依據疾管署統計，今年11月28日至12月4日新增425例登革熱本土病例，國...

能源團體：國際潮流以核養綠 應召開能源國是會議

「國際減碳潮流是以核養綠，盼台灣的能源政策也能考慮核能！」能源團體「氣候先鋒者」發起人楊家法5日指出，美日等20國希望增加核能發電，蔡政府卻期待用甲烷燃氫，但此方法減碳效率不佳，未來恐因化石燃料管制而

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。