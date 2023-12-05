穿耳洞擠青春痘要小心長出「蟹足腫」 腫大痛癢難治療

喜歡穿耳洞、擠青春痘的要注意，部分體質的人很容易長出「蟹足腫」，長出「蟹足腫」組織快速增生又癢痛，甚至大到覆蓋耳朵，影響外觀，難預防又不好治療，不可不慎。

台南市立安南醫院皮膚科主任羅子焜舉最近處理案例，39歲女性穿耳洞後感覺癢、疼痛，有暗紅色腫塊迅速成長至覆蓋耳洞，因疼痛已影響生活到院就診。檢查時發現暗紅色腫塊是疤痕、向外擴張增生成蟹足腫。所幸耳朵蟹足腫復發機率較低、治療後外觀恢復正常，不適緩解。

羅子焜表示，蟹足腫是異常疤痕組織，通常皮膚受傷或外傷後形成，不像正常疤痕會變平且隨時間消失，反而增厚突起，甚至擴大到原傷口以外區域，最常見於胸部、肩膀、耳垂和背部等處。

蟹足腫可生成任何皮膚割傷、燒傷、手術切口、疫苗接種甚至青春痘傷口，身體自然癒合過程過度反應，產生過量膠原蛋白，促進瘢痕組織增生和突起，因而形成蟹足腫。因有些患者特別容易形成蟹足腫，與「遺傳」可能脫不了關係。

蟹足腫可由外觀診斷，有時要藉皮膚切片確認。羅子焜說，蟹足腫治療具挑戰性，因為用一般的疤痕治療方法如局部塗抹藥膏和矽膠片往往成效不佳，切除手術仍有復發風險。建議除非其他治療方式效果不彰，再考慮手術切除，而且還需合併其他治療方法，才能有效減少風險。

羅子焜分享，耳朵蟹足腫復發機率較低，適合手術切除治療。其他部位治療則可考慮類固醇注射、冷凍治療、雷射治療、光動力治療和放射線治療等5種方法。

類固醇注射又稱除疤針，是治療首選，直接注射病灶能減少炎症和收縮疤痕組織，但需多次注射，可能持續幾周。冷凍療法以液態氮冷凍蟹足腫，可減少蟹足腫大小，但也可能使皮膚色素流失或沈澱。使用飛梭雷射分解過多膠原蛋白，減小瘢痕大小，可能需持續數月多次療程。

羅說，雖難以預防蟹足腫，但可減少風險，像是避免皮膚創傷、保持傷口清潔並妥善覆蓋、避免在容易形成蟹足腫區域穿孔或刺青，及時就診治療痤瘡或其他皮膚疾病。建議諮詢皮膚專科醫師，找出哪種治療最適合自己，才能準確對症下藥。