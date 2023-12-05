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中港澳入境機場採檢 流感最多、未檢出黴漿菌

中央社／ 台北5日電

疾管署今天表示，11月26日起對中港澳地區回台、有類流感症狀者定點監測、鼓勵採檢，至12月4日採檢88人，其中68人陽性，以流感48例最多，未檢出肺炎黴漿菌及其他病原體。

衛生福利部疾病管制署表示，陽性個案還有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒9例、腺病毒6例、鼻病毒2例、副流感病毒及一般冠狀病毒各1例，另1例同時檢出流感病毒及COVID-19。

疾管署自11月26日起，於台北、桃園、台中及高雄國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」，針對自中港澳入境有類流感症狀的旅客鼓勵採檢，檢驗包含流感、COVID-19、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌。

流感病毒 COVID-19 黴漿菌

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