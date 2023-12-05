能源團體：國際潮流以核養綠 應召開能源國是會議

「國際減碳潮流是以核養綠，盼台灣的能源政策也能考慮核能！」能源團體「氣候先鋒者」發起人楊家法5日指出，美日等20國希望增加核能發電，蔡政府卻期待用甲烷燃氫，但此方法減碳效率不佳，未來恐因化石燃料管制而陷入緊縮。氣候先鋒者發言人江肇元指出，應召開國是會議，討論包含核能的能源轉型方案。

以氣減煤不適當

楊家法表示，中研院近日與台電發表「甲烷裂解氫氣」的技術，號稱可作為台灣氫能重要發展，1年可減少7千噸碳排，但其實用這種方式發電，需要的單位天然氣是目前燃氣發電的1.8倍，減碳效果遠不如核能，且若要將甲烷裂解的碳用碳捕捉回收，發電成本恐大於發電效益。

「若台灣核電廠全開，減少碳排量是甲烷裂解氫氣的4千多倍！」楊家法批評，蔡政府近年來增加的用電量全部都是用火力發電造成的，未來還要以氣減煤。但聯合國氣候大會今年就已強調，化石燃料終將被淘汰，且日後還有可能制定國際限縮甲烷生產的協議，台灣的燃氣發電供給就會受到嚴重影響。

台灣用電很吃緊

楊家法指出，根據他們對台電各機組的綜合監控與評估，台灣的備轉電量其實沒有台電官網上顯示那麼充裕，政府只敢秀出特定時段的狀況，還說過去5年從沒有進入極度短缺的紅燈，但在111年4月26日就進入了紅燈。楊家法直言，離岸風電國際廠商紛紛撤離，台灣現在發展再生能源問題太多，重新考慮核能的時機到了。

江肇元表示，他們先前有將相關政策主張透過管道交給民進黨賴清德、國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲，除了賴清德以外都有回應，但他們也肯定賴清德近日表示「願意接受新科技」的發言。他強調，已有22國希望將核能發電量提升3倍，盼未來政府上任後，召開國是會議，討論台灣發展核能的可能性。

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