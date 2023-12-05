鹿谷鄉無牙醫中央補助250萬 草屯佑民牙醫進駐每周6診
在藍綠立委參選人同場監督下，南投縣鹿谷鄉牙科醫療站上午宣布成立籌備處，預計農曆年前開始為鄉親看診，南投衛生局長陳南松表示，牙科醫療站開始執業後，將提供鄉親更便捷的醫療，同時也期盼未來在在地立委的積極配合下，持續完善偏鄉醫療量能。
南投縣立法委員第二選區競爭激烈，參選人近來都將提升南投醫療資源列入政見，昨天行政院長陳建仁來南投醫院前，也頻頻交鋒列舉出主張，南投衛生局長陳南松表示，南投縣的醫療資源十分欠缺，主要是礙於醫療法規定，急性一般病床每萬人口不得逾50床限制，目前南投與草屯醫療次區域的可擴床病床數，僅剩147床及212床。
陳南松表示，對於目前病床數，建議中央需修法通過，朝南投市、草屯鎮兩個醫療次區域整併，才能為南投縣醫療擴展方向解套，同時目前全縣只分配到28位專科醫師，面對一約的醫中計畫年底即將到期前，檢討增列專科醫師來南投服務外，也透過培養在地公費醫學生、增加及留任公費醫師，來提升南投醫療資源。
至於鹿谷鄉民的牙齒疾病就醫，只能轉到竹山、集集等鄰近鄉鎮就醫，十分不便，已選定鹿谷農會農民診所2樓設置牙科醫療站，10月底中央已核定南投縣設置牙科醫療站530萬元，縣府自籌79萬5000元，其中就有鹿谷新設牙科的250萬元補助，其餘是配合中寮，仁愛牙醫站設備汰換更新280萬元。
草屯佑民醫院牙科部周維德指出，未來鹿谷鄉牙科醫療站，已計畫安排3至5位資深醫師輪流，每周3天開設6個診，出動1名牙醫師及2位助理，以解決鹿谷鄉民牙痛無處就醫問題。
立委蔡培慧表示，自上任後積極協助鹿谷鄉成立鹿谷牙科醫療站，向中央提出南投縣牙醫醫療站設置計畫，實際爭取450萬經費，縣議員游顥也說，自今年初起，也與縣長許淑華、議長何勝豐積極溝通，4月也提出南投縣牙醫的醫療計畫。
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