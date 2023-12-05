臉部腫大 曾被拉下口罩訕笑…9歲小天使微笑抗病獲陽光獎

為鼓勵顏損及燒傷學子克服逆境努力向學、勇敢追夢，陽光基金會設立「陽光獎助學金」，至今已逾2萬人次受獎，2021年追加增設「陽光獎」，鼓勵正值傷病逆境，仍正向面對考驗的陽光青年學子，今年總共10人獲陽光獎。其中，從小患有多囊性淋巴囊腫合併血管瘤，滿月前即歷經兩次重大清創手術的徐喬歆，面對旁人的好奇眼光，選擇微笑面對，獲陽光「雙金」肯定。

年僅9歲、就讀國小三年級的徐喬歆，因患有多囊性淋巴囊腫合併血管瘤，臉下半部、及舌頭異常腫大，出生時在臍帶未剪情況下緊急插管，滿月前即歷經兩次重大清創手術，「出生後幾乎每兩周就有一個手術，當初不知怎麼撐過來的。」喬歆媽媽提及過往仍心有餘悸，直到六個月大後才得以出院返家，返家後每周仍要回診報到，至今身上仍留有氣切與胃造口。

就讀幼兒園時，喬歆需媽媽陪讀在側，升上小學後除仍時常因身體狀況進出醫院，上課期間若有痰，小小年紀的喬歆便至教室一旁從氣切口灌生理食鹽水，引發嗆咳將痰咳出，書包裡常需攜帶許多藥品；也時常有人好奇她口罩下面容，甚至無禮動手拉她口罩觀看、對她說「嘴巴好噁心」等話語。

喬歆媽媽說，不知道要如何帶孩子走入人群，太多的眼光和話語都讓她害怕，感謝當初早療社工引介陽光基金會，陪伴支持著她與孩子往前走。為幫助喬歆抒發情緒、調適他人眼光，陽光社工安排心理師遊戲治療、支持團體活動及入學宣導等服務，如今喬歆不僅能正視面對他人好奇眼光和言語，也願意脫下口罩走向人群。

樂觀、努力向學的喬歆，今年獲陽光基金會優秀獎學金及陽光獎殊榮，喬歆說，「我選擇以微笑樂觀的態度去面對我未來的每一天。」未來希望成為一名畫畫老師，透過繽紛畫作分享她眼中的世界，並帶領學生發揮無限想像力。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，燒傷顏損孩子成長歷程艱辛程度難以想像，面對逆境與限制保持不放棄精神，甚至能樂觀、正向看待，是在服務中看到並且十分敬佩的，期盼每個人都能成為陽光孩子們正向支持的力量，陪伴他們建立自信、茁壯成長。