感謝捕撈秋刀魚的無名英雄 海洋局8日要在前鎮漁港開趴
高雄籍遠洋漁船每年11月底陸續結束在北太平洋洋區的捕撈作業，將肥美的秋刀魚載回前鎮漁港。高市海洋局說，為感謝隨遠洋漁船船隊遠赴重洋打拚的外籍船員夥伴，本月8日會在前鎮漁港舉辦聖誕節台灣市集聯歡晚會，現場有美食市集、卡拉OK歡唱、幸運抽獎，希望能讓外籍漁工感受到台灣在地溫暖。
海洋局說，魷釣及秋刀魚漁業，兩種漁業使用的漁具、漁法高度相似，大多數經營魷釣漁業的漁船主，同時會申請兼營秋刀魚漁業，每年出航2次，一航次為上半年前往西南大西洋漁場捕撈魷魚，另一航次為下半年前往北太平洋漁場捕撈秋刀魚。
當秋刀魚作業漁船聲納系統探測到魚群時，漁船航行到魚群聚集地點會開啟全船集魚燈，同時使用探照燈由外向內誘導魚群聚集於船邊，在強光的照耀下漁船與魚群一同「沐光而行」。
直到魚群足夠密集時，漁船漸次關閉探照燈及白色集魚燈，僅留紅色集魚燈持續照射魚群，紅光將引誘魚群向上浮起並跳躍，此時秋刀魚棒受網在海裡張開將魚群圍困船邊，船員們熟練地操作連接漁撈幫浦的水管進入魚群聚集的袋網中，直接將秋刀魚從海中吸到船上，通過魚水分離機緊接著進入自動選別機，將魚依規格分五級，再由船員分別包裝成整箱後送入冷凍庫急凍。
海洋局表示，捕撈秋刀魚作業在夜間進行，因秋刀魚具趨光性，夜間會使用集魚燈吸引魚群接近，燈具品質直接影響漁獲效率，過往傳統的秋刀魚漁船多使用HID（高壓放電燈)或白熾燈，缺點是消耗較多燃油發電點亮燈具，周邊零件損耗較快，成本較高。
目前大多數秋刀魚漁船已換裝新式的智能LED集魚燈，除省電省油，燈具零件耗損率低，使用年限更長，降低漁撈作業成本外也可節能減碳。
約莫在11月底，高雄籍遠洋秋刀魚漁船陸續結束在北太平洋洋區的捕撈作業，滿載秋刀魚的漁船陸續返航回到高雄前鎮漁港進行卸魚、整補、維修等作業，大批漁業工作者們聚集於此，現場分工明確。
卸漁工班穿著防寒外衣、手套等裝備登船進入冷凍庫，將裝箱的秋刀魚搬運出來，並藉由輸送帶運送至岸邊，再由理貨班接手排列堆放整齊，交由大盤商。
海洋局說，這些秋刀魚，將從前鎮漁港出發，運輸出口至他國，或流通至全台各大通路販售，成為日式料理店裡吃到的美味烤秋刀魚或是大賣場裡的秋刀魚罐頭。
目前遠洋漁業以外籍船員居多，他們的勞動權益不容忽視，海洋局與漁業署、基督長老教會單位長期推動海員漁民權益宣導暨關懷服務已行之有年，今年6月、11月在前鎮漁民服務中心已辦理2場船員義診、義剪關懷活動，本月8日將在前鎮漁港辦理「2023年 前鎮漁港外籍漁工聖誕節台灣市集聯歡晚會」，讓在台灣的外籍船員感受聖誕佳節的歡愉氣氛。
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