感謝捕撈秋刀魚的無名英雄 海洋局8日要在前鎮漁港開趴

高雄籍遠洋漁船每年11月底陸續結束在北太平洋洋區的捕撈作業，將肥美的秋刀魚載回前鎮漁港。高市海洋局說，為感謝隨遠洋漁船船隊遠赴重洋打拚的外籍船員夥伴，本月8日會在前鎮漁港舉辦聖誕節台灣市集聯歡晚會，現場有美食市集、卡拉OK歡唱、幸運抽獎，希望能讓外籍漁工感受到台灣在地溫暖。

海洋局說，魷釣及秋刀魚漁業，兩種漁業使用的漁具、漁法高度相似，大多數經營魷釣漁業的漁船主，同時會申請兼營秋刀魚漁業，每年出航2次，一航次為上半年前往西南大西洋漁場捕撈魷魚，另一航次為下半年前往北太平洋漁場捕撈秋刀魚。

當秋刀魚作業漁船聲納系統探測到魚群時，漁船航行到魚群聚集地點會開啟全船集魚燈，同時使用探照燈由外向內誘導魚群聚集於船邊，在強光的照耀下漁船與魚群一同「沐光而行」。

直到魚群足夠密集時，漁船漸次關閉探照燈及白色集魚燈，僅留紅色集魚燈持續照射魚群，紅光將引誘魚群向上浮起並跳躍，此時秋刀魚棒受網在海裡張開將魚群圍困船邊，船員們熟練地操作連接漁撈幫浦的水管進入魚群聚集的袋網中，直接將秋刀魚從海中吸到船上，通過魚水分離機緊接著進入自動選別機，將魚依規格分五級，再由船員分別包裝成整箱後送入冷凍庫急凍。

海洋局表示，捕撈秋刀魚作業在夜間進行，因秋刀魚具趨光性，夜間會使用集魚燈吸引魚群接近，燈具品質直接影響漁獲效率，過往傳統的秋刀魚漁船多使用HID（高壓放電燈)或白熾燈，缺點是消耗較多燃油發電點亮燈具，周邊零件損耗較快，成本較高。

目前大多數秋刀魚漁船已換裝新式的智能LED集魚燈，除省電省油，燈具零件耗損率低，使用年限更長，降低漁撈作業成本外也可節能減碳。

約莫在11月底，高雄籍遠洋秋刀魚漁船陸續結束在北太平洋洋區的捕撈作業，滿載秋刀魚的漁船陸續返航回到高雄前鎮漁港進行卸魚、整補、維修等作業，大批漁業工作者們聚集於此，現場分工明確。

卸漁工班穿著防寒外衣、手套等裝備登船進入冷凍庫，將裝箱的秋刀魚搬運出來，並藉由輸送帶運送至岸邊，再由理貨班接手排列堆放整齊，交由大盤商。

海洋局說，這些秋刀魚，將從前鎮漁港出發，運輸出口至他國，或流通至全台各大通路販售，成為日式料理店裡吃到的美味烤秋刀魚或是大賣場裡的秋刀魚罐頭。