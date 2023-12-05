今夜明晨更加濕冷 國健署提「3要點」保暖護健康

天氣寒冷日夜溫差又大，務必注意自身保暖，家中若有長輩也得注意環境溫差，預防心臟病、急性中風。本周天氣以「濕冷」為主，低溫下探15度，北部、東部有降雨情形。國健署長吳昭軍提醒，頭頸、四肢的保暖特別需要加強，家中長輩則配戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等做好保暖，早出晚歸民眾留意溫差，建議以「洋蔥式」穿搭為主；可參考「3建議」做好保暖也護好健康。

根據中央氣象署預估，本周低溫將在周三（6日）晚間至周四（7日）清晨出現，北部、東部、中部下探15度、其他地區18度，且伴隨水氣北部、東半部地區短暫雨，東南部地區、中南部山區局部短暫雨，近山區中部平地也有零星短暫降雨機率；周四晚上至周五（8日）清晨，加上輻射冷卻造成低溫，預估金門、馬祖、北部、東北部、中部低溫15度，其他地區低溫16至18度，澎湖約20度。

國健署指出，當氣溫驟降又加上濕冷時，血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及急性中風發作的機會，尤其是三高患者、心血管疾病患者及高齡長者等族群，謹記低溫保健要訣，「規律運動、均衡飲食、定期量測血壓、定期回診」，同時做好三高的管理與控制，並避免使用菸酒的習慣。

國健署也提出3點建議，供民眾做好保暖措施：

1.起床時「慢、熱、起、穿、行」

晚上睡前，先備妥保暖衣物，置於隨手可拿到的地方，半夜或早上起床上廁時，記得先將四肢及身體動一動，暖和一下身體，緩慢坐起且坐穩，並添加衣物保暖後，手扶床邊、腳步踩穩地板再行走，切勿過於急促，符合「慢、熱、起、穿、行」的口訣。

2.出門時「注意頭頸、四肢末端保暖」

應適時添加衣物，注意頭頸部及四肢末端的保暖，如戴上帽子、口罩、圍巾、手套及保暖衣物，最外層可選擇具有防水與防風功能之外套，且易於穿脫與合適肢體活動之衣物，避免穿著過於笨重或厚實，以維持恆定的體溫。

3.進門時「勿立刻洗熱水澡」

從寒冷的戶外走進溫暖的室內，應先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大導致血管擴張，尤其對於血管彈性不佳或有心血管疾病的民眾，很可能引起低血壓。洗完澡後，也要注意保暖，不可馬上進入環境較低溫的空間，以免造成血管急速收縮，易促發心血管疾病急性發作，並建議維持室內空氣的流通，避免緊閉門窗。

近期為流感、新冠肺炎及肺炎鏈球菌等呼吸道疾病流行季節。吳昭軍也提醒，凡是符合流感、新冠肺炎及肺炎鏈球菌等公費疫苗接種資格的民眾，記得盡速前往接種及早獲得保護力，維護自身健康。

若家中長者出現發燒、咳嗽等類流感症狀，請先使用新冠肺炎家用快篩試劑辨別是否感染新冠肺炎，如出現呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、頭暈或暈厥等症狀，應即撥打119盡速送醫，把握黃金期，藉以得到妥適治療。