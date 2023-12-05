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農業部盤點政績 稱擴大灌溉服務5.6萬公頃、8萬人受惠

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部今盤點新成立的農水署政績，認為成立農水署後，效率提高，修繕的圳路速度加快，效率更好。圖為農業部代理部長陳駿季。記者彭宣雅／攝影
農業部今盤點新成立的農水署政績，認為成立農水署後，效率提高，修繕的圳路速度加快，效率更好。圖為農業部代理部長陳駿季。記者彭宣雅／攝影

農業部今天表示，農田水利會自109年10月改制納入公務體系，成立農田水利署，3年來，讓原農田水利會灌區外的農民有水可用，擴大灌溉服務5.6萬公頃，8萬戶農民受惠。

總統大選將至，農業部近期頻繁宣傳政績，農業部今盤點新成立的農水署政績，認為成立農水署後，效率提高，修繕的圳路速度加快，效率更好；台灣圳路長約7萬餘公里，構造物約20餘萬座，農田水利設施密度世界最高，農民遇有異物掉落渠道或水路阻塞的情形，可隨時就近向農水署各地管理處工作站反映通報，第一線人員立刻清淤。

農業部代理部長陳駿季表示，民國109年10月起，水利會改制為農水署，過去水利會有一定功能，但受限於原來組織，服務都是灌區內，水利會17個分會原本各自獨立，但一條圳路不會流到哪裡就停了，當時權責分散無法統一規劃，改為農水署以後，擴大了灌區服務。

陳駿季說，過往水利會只服務灌區內，現在全國持續耕作的區域有55萬公頃，有31萬公頃屬於灌區內，24萬公頃屬於灌區外，但灌區外很多是經濟果樹的所在地，過往看天吃飯，缺水造成許多果樹減產，農水署擴大灌區服務後，開拓了5.6萬公頃，包括大坪頂、瑞穗茶區等灌區外的服務，有些是坡地農業，要做渠道很困難，但灌區外，有水源就可以做渠道，沒有水源就協助農民座蓄水池，政院提供70億元經費修繕渠道，可減少三成滲漏。

前台南縣長蘇煥智則說，現在休耕比過往更嚴重，整體來說，既有灌區內的土地在休耕，「怎麼會擴大灌區呢？」實際上水都不夠灌溉，農民年紀都太老了，老到沒有能力去反抗，也因為年紀大了，寧可休耕領補助、領老農津貼，因此也沒有反抗的動力，水更無條件地被拿去做工業用水，幫忙幾個高耗水的高科技產業。

他說，過去高科技產業要用水，需要跟水利會談水價，現在等於政府埋單，用政府的預算去支應，而過去水利會時代，是需要用水的產業本身要負擔風險，現在說是補貼農民，工業用水使用依法本就排在農業用水後，現在為了高科技產業，對外說補貼農民，但實際上，用水本就是農民的權益，政府這樣說，是昧於事實的說法，一方面說擴大灌區，但實際上缺水休耕的時間比過去多很多，範圍也更廣，這是自相矛盾。

農民 農業部 陳駿季

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