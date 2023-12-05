拒再出現明揚大火慘劇 環團籲推零星違章工廠群聚政策

今年9月屏東明揚工廠大火造成4名消防員身亡，令全台相當悲痛，桃園過去也因新屋保齡球館、敬鵬火警，失去多名消防弟兄。環團指出，為避免零星工廠造成汙染、防救災風險增加及農地破碎化問題持續惡化，認為零星分布的未登記工廠往群聚區搬遷才是解方，呼籲經濟部積極推動未登記工廠群聚與機制，地方政府也應在高密度區做好整體規畫。

地球公民指出，未登記工廠申請合法化分為2途徑，「零星分布」的未登記工廠就地合法，而「群聚分布」的未登記工廠，優先採新訂都市計畫或開發產業園區規畫方式進行整體開發。但至今相關誘因政策及推動卻明顯未受重視，地方政府處理未登記工廠方面存在內部局處處置不一致情況，中央也沒積極監督。

消防員權益促進會理事張詠惟表示，零星農地工廠若發生災害，將對消防員帶來極大風險，首先大部分農地道路狹小泥濘，嚴重阻礙大型消防車進入、拖慢救災進度；第二，農地工廠多為鐵皮建築，溫度達600度即會軟化、坍塌，「2015年桃園新屋保齡球館、敬鵬印刷電路板工廠，以及今年屏東名揚大火慘狀恐再發生」。

張詠惟說，若工廠內還放有公共危險物品，還會波及附近農田與住家；第三，針對高風險的農地工廠，政府完全沒有加強相關消防設備的規範，即便今年7月內政部頒布「輔導既存工廠自設消防滅火設備及替代設施指導原則」，卻也根本沒有強制力。

張詠惟進一步指出，今年9月勞動部宣布明年開放「特登工廠」申請6000名移工，若零星特登工廠發生災害，受害的不僅是基層消防員，工廠員工不分本地、外勞都更加危險，「這些移工根本就是敢死隊」，呼籲政府完善規畫工廠的消防及環保相關設施，並優先輔導特登工廠群聚，避免零星特登工廠持續惡化農地破碎化，讓應讓工廠負起第一線防災應變責任。

地球公民研究專員黃子芸表示，經濟部產發署至今未提出有關鼓勵未登記工廠群聚的政策，導致未登記工廠群聚地區開發的治理解方功能不彰。

以新北市、桃園市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市等6大農地違章工廠重災區為例，在國土畫中畫設16處「輔導未登記工廠群聚範圍」，但目前僅有「彰化水五金田園生產聚落特定區」、「台中大里夏田產業園區」2案進入開發程序，整體辦理進度緩慢，且二者在計畫中皆未有引導周邊未登記工廠遷入群聚地區的策略，導致群聚地區開發恐造成更多農地轉作工業用途、農地流失加劇。

地球公民研究專員賴沛蓮說，在治理違章工廠分工上，各縣市經發單位負責監控未登記工廠的數量和位置，國土單位則致力於規畫合理的土地利用，但經查發現，僅有新北市、彰化縣與高雄市的經發與國土單位指認出相同區位，輔導未登記工廠群聚合法化；而桃園市在未明確說明群聚政策的情況下，劃訂139.4公頃未經開發土地進行產業發展，恐再度上演大眾不願見到的農地流失戲碼。

地球公民呼籲，各縣市政府經發單位、國土單位勿再用消極的態度管理已進入納管程序的未登記工廠，應做好充分溝通、提供足夠人力、掌握未登記工廠數量及區位，並在未登記工廠高度密集區做好整體規畫。