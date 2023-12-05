拒再出現明揚大火慘劇 環團籲推零星違章工廠群聚政策
今年9月屏東明揚工廠大火造成4名消防員身亡，令全台相當悲痛，桃園過去也因新屋保齡球館、敬鵬火警，失去多名消防弟兄。環團指出，為避免零星工廠造成汙染、防救災風險增加及農地破碎化問題持續惡化，認為零星分布的未登記工廠往群聚區搬遷才是解方，呼籲經濟部積極推動未登記工廠群聚與機制，地方政府也應在高密度區做好整體規畫。
地球公民指出，未登記工廠申請合法化分為2途徑，「零星分布」的未登記工廠就地合法，而「群聚分布」的未登記工廠，優先採新訂都市計畫或開發產業園區規畫方式進行整體開發。但至今相關誘因政策及推動卻明顯未受重視，地方政府處理未登記工廠方面存在內部局處處置不一致情況，中央也沒積極監督。
消防員權益促進會理事張詠惟表示，零星農地工廠若發生災害，將對消防員帶來極大風險，首先大部分農地道路狹小泥濘，嚴重阻礙大型消防車進入、拖慢救災進度；第二，農地工廠多為鐵皮建築，溫度達600度即會軟化、坍塌，「2015年桃園新屋保齡球館、敬鵬印刷電路板工廠，以及今年屏東名揚大火慘狀恐再發生」。
張詠惟說，若工廠內還放有公共危險物品，還會波及附近農田與住家；第三，針對高風險的農地工廠，政府完全沒有加強相關消防設備的規範，即便今年7月內政部頒布「輔導既存工廠自設消防滅火設備及替代設施指導原則」，卻也根本沒有強制力。
張詠惟進一步指出，今年9月勞動部宣布明年開放「特登工廠」申請6000名移工，若零星特登工廠發生災害，受害的不僅是基層消防員，工廠員工不分本地、外勞都更加危險，「這些移工根本就是敢死隊」，呼籲政府完善規畫工廠的消防及環保相關設施，並優先輔導特登工廠群聚，避免零星特登工廠持續惡化農地破碎化，讓應讓工廠負起第一線防災應變責任。
地球公民研究專員黃子芸表示，經濟部產發署至今未提出有關鼓勵未登記工廠群聚的政策，導致未登記工廠群聚地區開發的治理解方功能不彰。
以新北市、桃園市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市等6大農地違章工廠重災區為例，在國土畫中畫設16處「輔導未登記工廠群聚範圍」，但目前僅有「彰化水五金田園生產聚落特定區」、「台中大里夏田產業園區」2案進入開發程序，整體辦理進度緩慢，且二者在計畫中皆未有引導周邊未登記工廠遷入群聚地區的策略，導致群聚地區開發恐造成更多農地轉作工業用途、農地流失加劇。
地球公民研究專員賴沛蓮說，在治理違章工廠分工上，各縣市經發單位負責監控未登記工廠的數量和位置，國土單位則致力於規畫合理的土地利用，但經查發現，僅有新北市、彰化縣與高雄市的經發與國土單位指認出相同區位，輔導未登記工廠群聚合法化；而桃園市在未明確說明群聚政策的情況下，劃訂139.4公頃未經開發土地進行產業發展，恐再度上演大眾不願見到的農地流失戲碼。
地球公民呼籲，各縣市政府經發單位、國土單位勿再用消極的態度管理已進入納管程序的未登記工廠，應做好充分溝通、提供足夠人力、掌握未登記工廠數量及區位，並在未登記工廠高度密集區做好整體規畫。
同時，中央的經濟部產發署更應善盡職責積極建立推動未登記工廠群聚的政策與機制，並作為監督各縣市的主責角色，以維護國土秩序及保護農地，並降低農地上不當使用帶來的危害。
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