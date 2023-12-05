代謝症候群罹慢病風險增6倍 國健署：自主管理是關鍵

代謝症候群與慢性疾病密切相關，罹患血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂的風險，比一般民眾高出2至6倍。衛福部國健署推動「全民健康保險代謝症候群防治計畫」共有9萬7千多位民眾參加，8成民眾腰圍過粗或肥胖，但經過生活型態調整後，超過5成民眾都能有所改善，遠離後續慢性疾病風險。

造成代謝症候群的因素相當多，不健康的飲食、生活習慣占大宗。國健署表示，吸菸、不運動、不健康飲食都是危險因子，腰粗、肥胖的民眾更要注意自身的代謝情形。

國健署與健保署111年7月推動「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，統計至今年10月底，共有2100家診所、3500位醫師參與計畫，並邀請了9萬7千多名民眾參與健康管理，有別於過往由醫師單方面建議或用藥，代謝症候群管理重點是強化病人改善不健康生活型態，共同研議可行做法及訂定目標，提高民眾參與及改善疾病的成功率。

代謝症候群是「三高加二害」，血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高，加上腰圍過粗、好膽固醇不足，5項中只要符合3項則代表有代謝症候群。然而根據國健署統計，參加代謝症候群防治計畫的民眾中，8成腰圍過粗或肥胖、超過8成血壓偏高、7成高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）偏低，都是經過醫師評估後需要積極介入管理的個案。此外，有7成5三酸甘油脂偏高，超過5成飯前血糖偏高，約2成有吸菸行為。

國健署長吳昭軍表示，民眾過往就醫偏重「用藥」，但養成良好健康生活習慣才是健康關鍵，因此透過強化防治慢性病危險因子衛教指導，超過5成個案改善腰圍過粗或肥胖現象；有吸菸者管理後約3成自述已無吸菸。參加計畫的民眾回饋更顯示，超過7成表示參加管理後更健康，且有近9成認為，醫師與專業人員衛教的內容對健康管理很有幫助。

吳昭軍提醒，「全民健康保險代謝症候群防治計畫」是強化病人改善不健康生活型態，共同研議可行做法及訂定達成目標，以提高民眾參與及改善疾病的成功率，醫師幫助民眾掌握代謝症候群的腰粗、肥胖、吸菸、不運動、不健康飲食等危險因子，並教會病人疾病自我管理的方法，達到自我控制疾病進展。