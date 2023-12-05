首批鳳梨釋迦恢復輸中 陳駿季：盼進入防檢疫平台處理

2021年9月20日大陸以發現台灣鳳梨釋迦有「介殼蟲」為由，宣布暫停進口台東鳳梨釋迦，今台東鳳梨釋迦首批恢復輸陸；農業部今天表示，不會放棄大陸市場，樂見我國農產品外銷，鳳梨釋迦輸中防檢署不會阻攔，但希望農產品進出口防檢疫措施，盡速進入正式的平台處理。

2023年6月，中國大陸公布，我國鳳梨釋迦有25個供果園、3家包裝廠、14位農民獲得許可重新恢復輸中，外傳，首批台東鳳梨釋迦集貨完送往高雄港，下午出港，預計後天（7日）抵達平潭，準備進入廣州江南市場交易。

農業部今天舉行擴大灌溉服務有成、農田水利效能提升績效發布記者會。農業部代理部長陳駿季表示，農業部的態度，是希望優良的台灣水果，可以外銷到任何國家，農業部也不會放棄中國大陸市場，會持續將我國農產品外銷到高端市場。

他表示，農產品的進出口重點是檢疫條件的設定，很遺憾的是，中國大陸本身開放的3個包裝廠、跟25個供果園，本身界定跟條件並沒有正式透過海峽兩岸檢疫檢驗平台，但是6月間，有一個函文到防檢署的平台，有3個包裝場、跟25家集貨場允許輸入到中國大陸，但是檢疫條件沒有重新啟動談判。

陳駿季說，中國大陸禁止台灣的鳳梨釋迦時，當時農委會重新提一個方案，就從集貨管理到包裝廠等一個新的作法到中國海關總署，但並沒有獲得回應，若沒有回應，就會用原本的檢疫標準來處理，未來有任何鳳梨釋迦要輸出到中國大陸，防檢署不會攔阻，用過往的檢疫方法來檢視，這些果品是否可順利輸入到中國，是另一件事情，就是看檢疫條件是否有更改。

至於目前暫停輸中的農產品項，還包括我國的蓮霧、鳳梨、柑橘類的，農方是否有進一步與中國大陸溝通協調？陳駿季表示，其他品項的包括鳳梨、蓮霧、文旦柚等，第一時間我國已把相關的檢疫跟田間衛生管理措施都提供給對方，中國大陸相關部門都沒有回應，期待可以有符合國際規範的對話，所有農產品進出口，都是檢疫單位彼此對談，不是透過縣市政府談，檢疫是守護國家安全的重要門檻，希望盡速進入正式的平台來處理。

陳駿季表示，歡迎地方政府，將當地農產品輸銷到其他國家等，把我國農產品推銷到國外去，當回到市場輸出時，最重要的就是檢疫作為，檢疫不可能由地方代行，以鳳梨為例，鳳梨從屏東到南投都有在種，不可能一個地方政府去談了就出去(外銷)，國際規範的論點在這裡，防檢疫的東西是政府單位來討論跟確認，否則農產品的輸出會出問題。