新竹巨城「陸進口贈品」出包 食藥署：2780件全退運銷毀

新竹巨城贈品出包！衛福部食藥署今公布最新邊境檢驗不合格產品清單，從中國大陸進口的「保鮮盒提袋組」，經溶出試驗後，蒸發殘渣值為116ppm，法規值為30，超標2.8倍，目前在邊境針對中國輸入的聚丙烯餐具，採百分百逐批查驗標準，目前的不合格率為2.12%。

林金富說，由瑞鵬企業社從大陸進口、包裝印有「BigCity」字樣的保鮮盒提袋組，保鮮盒盒身以4%醋酸，以95℃加熱30分鐘，溶出試驗結果發現蒸發殘渣值為116ppm，蒸發殘渣合格標準為30ppm，代表本次試驗結果為超標2.8倍，案內共2780件、548.65公斤，全數退運或銷毀。

林金富表示，統計自今年1月1日到11月27日，中國聚丙烯塑膠餐具共報驗1134批、總重374.14公噸，當中檢出不合格批數為24批、總重達18.25公噸，不合格率2.12%，食藥署已在今年1月8日起，對於中國輸入聚丙烯餐具採百分百逐批查驗措施，將持續到今年底並視後續重新檢討整個措施。

由於食藥署的試驗結果，是模擬日常生活中盛裝熱食的環境，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，經試驗結果溶出殘渣，代表是品質不良的塑膠容器，就不適合當作食器。

食藥署今天公布12項邊境不符合食品資訊清單，分別為中國大陸保鮮盒提袋組、番椒紅椒粉、辣椒粉、葵花子仁（乾燥未調味）和冷凍胡蘿蔔；韓國葡萄2批；印尼花生醬2批；印度速食麵（香料口味）；美國潤顏舒活飲（Anoni）；日本旗魚肉。