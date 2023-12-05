快訊

成功大學電機館地下二樓失火冒煙 緊急疏散300師生

就在今天！ 「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開搶 官方提醒注意「6要點」

LINE群貼文退休護師遭訴獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹巨城「陸進口贈品」出包 食藥署：2780件全退運銷毀

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
包裝印有「BigCity」字樣的保鮮盒提袋組。圖／食藥署提供
包裝印有「BigCity」字樣的保鮮盒提袋組。圖／食藥署提供

新竹巨城贈品出包！衛福部食藥署今公布最新邊境檢驗不合格產品清單，從中國大陸進口的「保鮮盒提袋組」，經溶出試驗後，蒸發殘渣值為116ppm，法規值為30，超標2.8倍，目前在邊境針對中國輸入的聚丙烯餐具，採百分百逐批查驗標準，目前的不合格率為2.12%。

林金富說，由瑞鵬企業社從大陸進口、包裝印有「BigCity」字樣的保鮮盒提袋組，保鮮盒盒身以4%醋酸，以95℃加熱30分鐘，溶出試驗結果發現蒸發殘渣值為116ppm，蒸發殘渣合格標準為30ppm，代表本次試驗結果為超標2.8倍，案內共2780件、548.65公斤，全數退運或銷毀。

林金富表示，統計自今年1月1日到11月27日，中國聚丙烯塑膠餐具共報驗1134批、總重374.14公噸，當中檢出不合格批數為24批、總重達18.25公噸，不合格率2.12%，食藥署已在今年1月8日起，對於中國輸入聚丙烯餐具採百分百逐批查驗措施，將持續到今年底並視後續重新檢討整個措施。

由於食藥署的試驗結果，是模擬日常生活中盛裝熱食的環境，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，經試驗結果溶出殘渣，代表是品質不良的塑膠容器，就不適合當作食器。

食藥署今天公布12項邊境不符合食品資訊清單，分別為中國大陸保鮮盒提袋組、番椒紅椒粉、辣椒粉、葵花子仁（乾燥未調味）和冷凍胡蘿蔔；韓國葡萄2批；印尼花生醬2批；印度速食麵（香料口味）；美國潤顏舒活飲（Anoni）；日本旗魚肉。

食藥署 餐具 巨城 新竹

延伸閱讀

日本排放核汙水後第3起！熊本香菇粉檢出含輻射物

TGI FRIDAYS紐奧良辣味調味包檢出致癌農藥 逾450公斤全退運

料理河豚是否證照化？食藥署回應了

河豚卵巢肝臟最毒 死亡率逾6成

相關新聞

新竹巨城「陸進口贈品」出包 食藥署：2780件全退運銷毀

新竹巨城贈品出包！衛福部食藥署今公布最新邊境檢驗不合格產品清單，從中國大陸進口的「保鮮盒提袋組」，經溶出試驗後，蒸發殘渣...

天氣前濕後乾！今晚至明晨高山有機會降雪 周四起轉乾溫差12度

中央氣象署指出，本周天氣「前濕後乾」，周五後溫差轉大差距上看12度。今明天東北季風增強，影響至周四，北部及東半部地區短暫...

日本排放核汙水後第3起！熊本香菇粉檢出含輻射物

衛福部食藥署今天公布，從日本熊本進口的香菇粉，被檢出含有微量輻射物質「銫-137」，檢出量為10.6貝克／公斤。雖未違反...

補足國際旅客接待量能 觀光署整備全台2處AI翻譯櫃台

疫後觀光復甦，但各國都面臨人力不足困境，交通部觀光署規劃今年底達600萬國際觀光客目標，2024年達1200萬國際旅客，...

移民小女孩變美國白宮AI顧問 李飛飛奮鬥傳奇揭密

2023年9月，《時代雜誌》發布「最重要AI 100人」（TIMES AI 100），台灣人熟知的OpenAI CEO、黃仁勛、馬斯克、李開復等都上榜，眾多男性面孔中，有一位女性，她是李飛飛。

拒再出現明揚大火慘劇 環團籲推零星違章工廠群聚政策

今年9月屏東明揚工廠大火造成4名消防員身亡，令全台相當悲痛，桃園過去也因新屋保齡球館、敬鵬火警，失去多名消防弟兄。環團指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。