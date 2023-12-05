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高鐵推大學生寒假5折列車加碼28班次 7日開賣

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
高鐵示意圖。圖／本報資料照片
高鐵示意圖。圖／本報資料照片

寒假將到，台灣高鐵表示，明年1月4日至10日規畫大學生寒假返鄉5折優惠列車，除原本即適用5折、75折或88折優惠之大學生優惠車次外，再加碼規畫28班次停靠各站，12月7日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵提醒，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示在學證明正本以備查驗；前述在學證明如採電子版方式，務必於上車前先行下載備查，以免影響權益。建議旅客提早訂位並於到站前預先完成取票，到站時即可直接進站搭車，節省時間。

台灣高鐵表示，適用大學生優惠各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

高鐵 大學生 寒假

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