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天氣前濕後乾！今晚至明晨高山有機會降雪 周四起轉乾溫差12度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周降雨預報示意圖。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨預報示意圖。圖／中央氣象署提供

中央氣象署指出，本周天氣「前濕後乾」，周五後溫差轉大差距上看12度。今明天東北季風增強，影響至周四，北部及東半部地區短暫雨，東南部地區及中南部山區局部雨。周四起天氣轉乾，至下周一各地多可見陽光，僅東半部零星雨。另外，預估低溫落在周三晚至周四晨，北東及中部15度、其他地區18度。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天起東北季風增強，持續影響至周四，明天水氣增多，迎風面降雨也較多，北部、東半部地區短暫雨，東南部地區、中南部山區局部短暫雨，近山區中部平地也有零星短暫降雨機率。此外，今晚至明晨，若水氣及溫度配合下，中部以北3500公尺以上可能下雪。

周四逐漸轉乾，北方乾空氣南下。周五至下周一，各地降雨減少許多，大部分地區可見陽光，僅東半部地區零星短暫降雨。

伍婉華說，溫度分為兩波變化。東北季風影響之下，周二至周三，北部、東北部溫差4度，花東溫差5至6度、中南部溫差7至8度。

她指出，預估這波低溫落在周三晚上至周四清晨；周四晚上至周五清晨，加上輻射冷卻造成低溫，預估金門、馬祖、北部、東北部、中部低溫15度，其他地區低溫16至18度，澎湖約20度。

周五東北季風減弱，各地高低溫逐漸上升；不過，北部、中南部日夜溫差10至12度，東半部溫差8至9度。

未來一周溫度變化。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度變化。圖／中央氣象署提供

東北季風 天氣動態

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