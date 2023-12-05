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補足國際旅客接待量能 觀光署整備全台2處AI翻譯櫃台

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
智慧翻譯櫃台已於松山機場旅遊服務中心啟用。圖／觀光署提供
智慧翻譯櫃台已於松山機場旅遊服務中心啟用。圖／觀光署提供

疫後觀光復甦，但各國都面臨人力不足困境，交通部觀光署規劃今年底達600萬國際觀光客目標，2024年達1200萬國際旅客，為提升機場國門與國家風景區外語接待能力，採購AI「智慧櫃台」即時翻譯服務方案，以便更服務外籍旅客，穩定接待量能，目前於松山機場及野柳遊客中心設有櫃台。

觀光署表示，傳統的機場旅客服務中心雖然設有外語服務人員，但當輪班時間內的服務對象使用非英語語系時，溝通仍然相對不便。為了改善這種情況，採用AI「智慧櫃台」即時翻譯服務方案，以擴大和整備台灣機場旅客服務中心和國家風景區對外籍旅客的接待能力。

觀光署指出，AI「智慧櫃台」採用的即時翻譯方案擁有AI即時翻譯資料庫，能提供英語、日語和韓語即時語音翻譯服務。此次選擇日韓旅客進出頻繁的松山機場旅遊服務中心及韓國旅客最常到訪的北海岸及觀音山國家風景區內野柳風景區遊客中心優先安裝即時翻譯系統。

觀光署表示，在同時湧入大量國外旅客下，該國語言別諮詢服務量能勢將遭受挑戰，即時翻譯系統即可由中文服務人員填補服務的缺口，即使會中文導覽的服務人員，也可像吃了哆啦A夢的「翻譯蒟蒻」一樣，透過AI即時翻譯，說出流利的外語。未來在預期外籍旅客逐步增加的狀況下，將透過適當的評估，擴及至其他機場或國家級風景區。

松山機場 觀光署 AI 觀光

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