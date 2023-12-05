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影／鳳梨釋迦今恢復輸陸 饒慶鈴喊話第二波名單快公布

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
受颱風影響，今年台東大目釋迦及鳳梨釋迦的市場拍賣價格都不錯，出口貿易商也擔心產地數量不足。記者徐白櫻／攝影
受颱風影響，今年台東大目釋迦及鳳梨釋迦的市場拍賣價格都不錯，出口貿易商也擔心產地數量不足。記者徐白櫻／攝影

台東鳳梨釋迦停止輸陸2年多，首批重新輸陸的釋迦集貨完成，今天將從高雄港出發送往大陸平潭。輸陸訊息事前保密，縣長饒慶鈴今早才證實此事，因首批出貨釋迦是今年6月公布的3家包裝場，饒也喊話，希望第二波名單快點公布，鳳梨釋迦沒有藍綠問題，不應被賦予意識型態。

2021年9月20日大陸以發現台灣鳳梨釋迦有「介殼蟲」為由，宣布暫停進口台東鳳梨釋迦，直至今年6月才公布，25個供果園、3家包裝廠、14位農民獲得許可。

今早有消息傳出，首批台東鳳梨釋迦已集貨完成送往高雄港，下午出港，預計後天（7日）抵達平潭，準備送往廣州江南市場交易。台東縣農會理事長楊招信表示，農會包裝場在12月2日開始集貨，開盤價為每公斤40、50、60元，不過受颱風影響，數量不多、產期延後，農會不確定目前數量是否足夠。

縣長饒慶鈴表示，目前僅第一次公布的三家集貨場輸往大陸，最近幾天已經在收果，實際數量不清楚，希望能夠盡快公布第二波 41家名單、800多位果農的名單，讓農民的果實可以輸去中國大陸。

媒體聯訪問及，今天鳳梨釋迦輸出後，外界好奇能否順利進入大陸市場銷售。饒慶鈴說，鳳梨釋迦沒有藍綠問題，這兩年多年大家很努力，一心一意來協助農民，希望不管是中國大陸或日本，大家努力讓高品質釋迦可以輸往任何一個地方，不應該被賦予意識形態。此外，受颱風影響，今年量產期會落在3至4月，雖然趕不及農曆過年市場，但以往通常往大陸江南市場銷售，今年起希望果品往高端市場發展，不要只是過年節日販賣的商品。

縣府今天舉辦「鳳梨釋迦海外通路出口輔導說明會」，縣長饒慶鈴喊話，希望第二波名單快點公布，不要有政治型態干擾。記者徐白櫻／攝影
縣府今天舉辦「鳳梨釋迦海外通路出口輔導說明會」，縣長饒慶鈴喊話，希望第二波名單快點公布，不要有政治型態干擾。記者徐白櫻／攝影
縣府今天恰巧舉辦「鳳梨釋迦海外通路出口輔導說明會」，縣長饒慶鈴喊話，希望第二波名單快點公布，不要受政治因素干擾。記者徐白櫻／攝影
縣府今天恰巧舉辦「鳳梨釋迦海外通路出口輔導說明會」，縣長饒慶鈴喊話，希望第二波名單快點公布，不要受政治因素干擾。記者徐白櫻／攝影

鳳梨釋迦 台東 農民 饒慶鈴

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