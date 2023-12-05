影／「假日運動員」打籃球 跳投「啊」一聲…腳筋斷了

高雄市40歲上班族陳姓男子，很少運動，最近利用假日打籃球，一次漂亮跳投，突然「啊」一聲跌落地面爬不起來，右後腳跟疼痛、無法行走，就醫診斷為阿基里斯肌腱斷裂；骨科醫師程俊傑提醒，「假日運動員」原本就疏於訓練，上場前缺乏熱身，很容易過量、激烈運動造成運動傷害。

中正脊椎骨科醫師程俊傑表示，阿基里斯肌腱（跟腱），俗稱腳筋，位於小腿後側，是小腿後側肌群延伸至後側足跟的主要肌腱，也是人體最強壯的肌腱，容易因反覆運動而受傷發炎，導致肌腱鈣化、纖維化、脆化，甚至斷裂。

程俊傑說，阿基里斯肌腱斷裂好發於兩種族群，一是經常跑、跳的職業運動員，由於運動過度，肌腱疲乏而造成壓力性斷裂，例如足球金童貝克漢、NBA巨星Kobe Bryant、Kevin Durant及台灣體操國手唐嘉鴻等人都發生過阿基里斯腱斷裂。

另一群則是「假日運動員」，只在假日或有空時運動，因運動條件與柔軟程度不比專業選手，進入球場前又不注重暖身，突然激烈運動造成阿基里斯腱受傷。

程俊傑說，阿基里斯肌腱斷裂與腳踝扭傷不一樣，腳踝扭傷是內側與外側腳踝疼痛，可能是韌帶拉傷，如果是阿基里斯肌腱斷裂，疼痛部位在後腳跟，患者無法用受傷的腳墊腳尖站立。