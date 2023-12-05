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周三水氣增降雨範圍擴大！晚起轉乾冷 早晚低溫下探12度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
明天水氣增降雨範圍擴大，但明晚起轉乾冷早晚低溫下探12度。本報資料照片
明天水氣增降雨範圍擴大，但明晚起轉乾冷早晚低溫下探12度。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，隨鋒面系統遠離、東北季風南下以後水氣減少，今只有迎風面及山區會有短暫雨，其他地區大致是多雲天氣，中南部較容易有陽光露臉。明天白天水氣增多降雨範圍擴大，晚起轉乾冷，周三（明天）晚起到周五清晨早晚低溫可能下探12-14度，日夜溫差可能達10度或更大。

歐宗學指出，明天白天水氣有增多趨勢，降雨範圍可能擴大，中北部、東半部及南部山區有短暫雨機會，但不會像昨天那麼大，入夜之後隨乾冷空氣逐漸移入，水氣會快速且大幅度減少，西半部陸續轉為多雲到晴，東半部仍有較多雲量及零星短暫雨，相似天氣型態可延續到周四一整天。

歐宗學指出，周五東北季風減弱，水氣依然偏少，預估各地都是晴到多雲，相似天氣型態可望維持到周末甚至下周一白天，不過還有變數存在，未來幾天要觀察華南地區是否再度有水氣或鋒面系統發展接近。

近期冷空氣強度不算強，但歐宗學指出，周三晚起到周五清晨由於水氣偏少，有利夜間輻射冷卻降溫，可能會有局部極端低溫出現，中北部郊區、花東縱谷地區都要留意，早晚低溫可能下探12-14度，白天氣溫明顯回升，日夜溫差可能達10度或更大。

歐宗學也說，今天南下的東北季風可能挾帶境外汙染物移入，空品有轉差趨勢，而且會一直影響周三甚至周四，汙染物濃度將逐漸升高。

東北季風 天氣動態

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