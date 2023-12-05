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林聰明沙鍋魚頭新品「沙鍋龍蝦」 500趴熱銷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
林聰明沙鍋魚頭，特別在500趴設計「沙鍋龍蝦」。圖/500輯攝影團隊提供
林聰明沙鍋魚頭，特別在500趴設計「沙鍋龍蝦」。圖/500輯攝影團隊提供

質感青年刊物「500輯」主辦的全台最大質感市集「500趴2023」，端出史上最強出攤陣容，連續3天在台北101水舞廣場接力開趴，日前圓滿落幕，3天湧破13萬人次。獲選的知名嘉義市美食小吃林聰明沙鍋魚頭特別推出設計「沙鍋龍蝦」，首次推出熱銷，活動結束，許多人敲碗在那可以吃得到？執行長林佳慧說，明年將在新開嘉義市的大雅路聰明鍋物店推出，春節會有限量供應。

林聰明沙鍋魚頭，沙鍋菜搭配的魚是大頭鏈，為因應客人求新求變口，近年魚食材增加龍虎石斑，讓客人選擇，經營團隊嘗試多種海鮮，以高檔龍蝦做食材，炸煮再與沙鍋菜搭配，更加美味好吃。「500趴2023市集，「林聰明沙鍋魚頭」熱銷500人份。

林佳慧說，首度推出聰明沙鍋龍蝦，是首發限量新品，從嘉義直接北上現場烹煮，由每天熬煮豚骨高湯超過10小時的林聰明沙鍋魚頭經典沙鍋菜，配上低調奢華版的小龍蝦，濃郁的沙茶風味，激盪出龍蝦的甘甜美味，海陸結合打造出無法取代的滋味！

8月在林聰明沙鍋魚頭機場店首發的聰明沙鍋魚排，這一次也首度外出帶到市集現場，選用無刺純鱈魚製作的魚排，酥炸口感搭上經典沙鍋菜。沙鍋龍蝦明年將在新開嘉義市的大雅路聰明鍋物店推出，春節會有限量供應。

林聰明沙鍋魚頭未開放加盟店，目前除嘉義市中正路二通總店、分店、聰明吧，還有台南三井ＯＵＴＬＥＴ、桃園機場美食街，特約飯店可以吃到，另開發聰明沙茶醬等多元食品。

嘉義市美食小吃林聰明沙鍋魚頭特別推出設計「沙鍋龍蝦」，首次推出熱銷。圖／林佳慧提供
嘉義市美食小吃林聰明沙鍋魚頭特別推出設計「沙鍋龍蝦」，首次推出熱銷。圖／林佳慧提供
全台最大質感市集「500趴2023」連續3天在台北101水舞廣場接力開趴，日前圓滿落幕，3天湧破13萬人次。獲選的知名嘉義市美食小吃林聰明沙鍋魚頭特別推出設計「沙鍋龍蝦」，首次推出熱銷。圖／林佳慧提供
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全台最大質感市集「500趴2023」連續3天在台北101水舞廣場接力開趴，日前圓滿落幕，3天湧破13萬人次。獲選的知名嘉義市美食小吃林聰明沙鍋魚頭特別推出設計「沙鍋龍蝦」，首次推出熱銷。圖／林佳慧提供

嘉義

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