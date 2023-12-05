吳德榮：今轉晴明再下雨 周四起大陸高壓籠罩晝暖夜冷

天氣陰晴不定，變化快速。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨鋒面尾巴通過，降雨逐漸停歇，明天水氣再增，周四、五大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，晝暖夜冷，日夜溫差很大。

吳德榮指出， 最新(4日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天鋒面遠離，各地天氣好轉，北部多雲、中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；北偏涼，中南微熱、早晚涼。各地區氣溫：北部17至23度、中部18至29度、南部19至30度、東部19至28度。

吳德榮指出，明天水氣再增，中部以北及東半部再轉有局部短暫雨。周四、五(7、8日)大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，為「晝暖夜冷」天氣，日夜溫差很大，呼籲民眾要注意。

至於周六至下周一(9至11日)「高壓迴流」影響，西半部仍晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；氣溫漸升，白天舒適、微熱，日夜溫差仍大。吳德榮指出，未來一周無強冷空氣，白天「陽光加熱」及夜間「輻射冷卻」的逐日變化，為氣溫起伏最主要的因素。