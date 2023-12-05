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秋冬病毒發威 醫促打疫苗
新冠肺炎疫情後的第一個秋冬季節，流感、新冠病毒、黴漿菌等「百花齊放」，新北市立土城醫院急診醫學科主任薛承君表示，近期氣溫降低，呼吸道疾病、肺炎等病人明顯增加，危險程度不亞於心肌梗塞、腦中風，國人必須提高警覺，做好戴口罩、勤洗手、打疫苗等三件防疫大事。
薛承君指出，最近中國大陸北方病毒大流行，雖然衛福部疾管署在各機場防嚴密疫守，但一不小心，仍可能受到影響，研判相關疫情還是會入侵台灣，幼童、年長者等免疫力較差者更要小心防範。
台北榮總胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國指出，秋冬季節病毒活躍，肺炎鏈球菌、流感病毒、新冠病毒都有疫苗可供防護，民眾應接種疫苗，以防重症。至於黴漿菌、披衣菌，則有藥物治療，不需過於擔心。再者退伍軍人症、黴漿菌、披衣菌等引發的肺炎住院個案，用藥前務必先檢測，給予適當的抗生素，避免產生抗藥性。
新光醫院副院長洪子仁指出，今年為新冠疫情後，首次來臨的秋冬季節，提醒六十五歲以上長者、慢性病患者等高風險族群，應接種ＸＢＢ疫苗。如今病菌「百花齊放」，提醒出入人潮擁擠的公共場所，若有呼吸道疾病症狀應戴口罩，避免病毒傳播。
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