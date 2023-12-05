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人工生殖法／學者：落伍法規 少子化幫凶

聯合報／ 記者鄒尚謙李樹人／台北報導

依現行規定，想要取用凍卵，條件嚴格，需有婚姻關係，且需另一半簽名同意，台大醫院統計，解凍使用率僅百分之四，絕大部分用不到；國內不孕生殖權威教授李茂盛表示，現行人工生殖法落伍、不合時宜，可說全球嚴格，宛如少子化的幫凶，應讓單身女性凍卵後擁有使用自主權，且開放代理孕母。

台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕紀念醫院婦產部資深主治醫師黃建霈表示，單身女性凍卵的年紀約在卅五至四十歲，幾乎都是為了「留後路」，焦慮以後生不出來，因此預防性凍卵；但礙於法規，必須找到真命天子，結婚後才能使用，這讓大部分凍卵女性花大錢、做白工。

現行人工生殖法規定，一旦配偶死亡，受精卵、胚胎、卵子、精子均需銷毀，禾馨宜蘊生殖中心副院長廖娸鈞指出，一對廿多歲年輕夫妻前來診間，丈夫確診第四期肺癌，趕緊在化療前凍精，並取出妻子的卵子進行試管，植入後順利懷孕，第廿周時丈夫不幸因癌離世。

廖娸鈞指出，女性個案於先生死後，盼透過凍存的胚胎、精子，有機會再生下第二胎，但依法必須銷毀，讓她與家屬難以接受。

對於立院審議「人工生殖法」修法，各黨立委皆認為，台灣身陷少子化困境，應該讓想生的人可以生，可優先針對不需要代理孕母的單身女性、女同志族群開放人工生殖。李茂盛說，「早該如此」，台灣生育率全球倒數第一，卻有著全世界最嚴格的人工生殖法，嚴重剝奪民眾生育權益。

李茂盛表示，絕大部分先進國家均已允許單身女性、女女伴侶、擁有男友的單親媽媽透過人工生殖孕育下一代，連保守的英國也開放代理孕母，台灣少子化嚴重，相關修法進度卻牛步，實在令人不解。

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