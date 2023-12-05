人工生殖修法 立委籲開放單身女

人工生殖、代理孕母等議題受到關注，立法院衛環委員會昨針對立委所提八件人工生殖法草案進行審議，衛福部長薛瑞元與多位立委均認為，單身女性人工生殖相關爭議較小，未來將召開公聽會，擬定配套措施，單身女性可望使用自己凍卵進行人工生殖，懷孕生子。

「超過四成同志家庭有求子需求。」民進黨立委高嘉瑜說，現行人工生殖法限定異性配偶才可進行人工生殖，應放寬同性配偶、單身女性納入；再者，凍卵規範跟不上現代人的需求，讓不少想要生育的國人至其他國家尋求幫忙，歧視單身女性、同志族群。

民進黨立委蘇巧慧認為，單身女性可以凍卵，但法規卻不允許單身女性使用自己凍卵進行人工生殖、生下小孩，此一情況相當不合理。

「截到目前為止，單身女性凍卵後仍無法決定自己卵子怎麼使用，修法進度太慢。」民進黨立委洪申翰表示，他今年三月立院質詢時，建議衛福部國健署開放單身女性使用人工生殖，並委託專家進行研究，但相關研究案卻直到九月才正式決標，甚到現在仍無部版修正草案。目前討論人工生殖法修法相對困難，原因在於缺乏衛福部、行政院版本，無法聚焦討論。

洪申翰指出，台灣試管嬰兒技術優異，但許多本國籍年輕人想生孩子，卻因性傾向或婚姻狀態而被排除在外，這是件不合理的事情；人工生殖法規定「有婚姻關係的夫妻」才能接受人工生殖，但異性戀婚姻下的孩子也不見得確保幸福快樂，而單身、同性伴侶收養的孩子也有機會幸福美滿。

民進黨立委范雲表示，代理孕母涉及其他女性的身體，較為複雜，或許法案可以分開處理，讓爭議少、且有共識的法案先行上路。薛瑞元也認為，單身女性使用人工生殖，相對之下確實比較沒有社會爭議，最近將召開公聽會，擬定配套措施。

國民黨立委林為洲在質詢時提問，「薛瑞元本身也是婦產科醫師，怎麼看待人工生殖法？」薛瑞元則回應，「我自己很自制，目前職位身分不適合表達既定立場，不會用我個人的觀點去取代社會的共識。」

薛瑞元表示，衛福部國健署所擬的人工生殖法版本，涵蓋單身女性、女同志、男同志、不孕症夫婦等族群，但最後還是必須依照立法院委員們共識，若委員優先通過單身女性、女同志族群等不涉及代理孕母的部分，衛福部也給予尊重。