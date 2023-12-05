農業保險／學者：頻發天災救助 影響農民投保意願

農漁畜產導入保險，讓農民受災時獲適當理賠以減少損失是全球趨勢，但國內農民為何投保率低？學者認為，農民保險觀念薄弱，沒理賠就不想投保，保險內容設計也不符農民實際需要，耕種養殖實際樣態也讓農民卻步，更關鍵的是政府頻發天然災害救助，農民自然對保險興趣缺缺。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，目前水產品保險設計不符實際養殖樣態，像有保單要指定一個氣象站，且低溫連續十小時才理賠，若突然有半小時回溫，紀錄中斷就不符合理賠條件；台灣鯛、虱目魚價格不高，漁民認為保了也沒用，石斑魚價格雖較高，但以降水量為標準的保單無人投保，「降水到那個程度，魚還會活嗎？」且保險公司也不會做賠錢生意，現階段開出來的保單不太符合實際需求。

逢甲大學國貿系教授楊明憲說，農業保險屬商業性保單，要看供需兩面，供給的商品本身包括保費、理賠條件、投保資格都可審視；從被保險人角度看，是否符合農漁民需求？保費是否可負擔？還有理賠條件，都是關鍵。他說，現在農漁民觀念仍是繳保費一定得到理賠，政府應給農漁民正確保險觀念「為了保障收入，不是可以賺錢。」

楊明憲說，未來可引導農民長期投保的設計，比如釋迦與香蕉政策型保險，有保費折抵優惠，今年繳了保費，沒得到理賠，原先繳的保費可抵下一年三成保費，農民續保就有誘因。

陳李農改研究團隊執行長李武忠說，主要問題恐是現在天然災害救助影響農民保險意願，如果想要推保險，天災救助就要徹底檢討與修正。楊明憲也說，目前農業保險與天災救助出現競合關係，建議兩者整合，救助變成基本保障，農民覺得不夠就加買保險。