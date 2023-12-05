聽新聞
test
0:00 / 0:00

農業保險／學者：頻發天災救助 影響農民投保意願

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導

農漁畜產導入保險，讓農民受災時獲適當理賠以減少損失是全球趨勢，但國內農民為何投保率低？學者認為，農民保險觀念薄弱，沒理賠就不想投保，保險內容設計也不符農民實際需要，耕種養殖實際樣態也讓農民卻步，更關鍵的是政府頻發天然災害救助，農民自然對保險興趣缺缺。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，目前水產品保險設計不符實際養殖樣態，像有保單要指定一個氣象站，且低溫連續十小時才理賠，若突然有半小時回溫，紀錄中斷就不符合理賠條件；台灣鯛、虱目魚價格不高，漁民認為保了也沒用，石斑魚價格雖較高，但以降水量為標準的保單無人投保，「降水到那個程度，魚還會活嗎？」且保險公司也不會做賠錢生意，現階段開出來的保單不太符合實際需求。

逢甲大學國貿系教授楊明憲說，農業保險屬商業性保單，要看供需兩面，供給的商品本身包括保費、理賠條件、投保資格都可審視；從被保險人角度看，是否符合農漁民需求？保費是否可負擔？還有理賠條件，都是關鍵。他說，現在農漁民觀念仍是繳保費一定得到理賠，政府應給農漁民正確保險觀念「為了保障收入，不是可以賺錢。」

楊明憲說，未來可引導農民長期投保的設計，比如釋迦與香蕉政策型保險，有保費折抵優惠，今年繳了保費，沒得到理賠，原先繳的保費可抵下一年三成保費，農民續保就有誘因。

陳李農改研究團隊執行長李武忠說，主要問題恐是現在天然災害救助影響農民保險意願，如果想要推保險，天災救助就要徹底檢討與修正。楊明憲也說，目前農業保險與天災救助出現競合關係，建議兩者整合，救助變成基本保障，農民覺得不夠就加買保險。

保險 農民 保費

延伸閱讀

心肌梗塞猝死算是意外嗎？重大疾病險、意外險能不能理賠？得視幾個條件

光無所不在 新光人壽理賠隨時都在

年終保單健檢 掌握三重點

保險小百科／巨災再保險 降業者負擔

相關新聞

人工生殖修法 立委籲開放單身女

人工生殖、代理孕母等議題受到關注，立法院衛環委員會昨針對立委所提八件人工生殖法草案進行審議，衛福部長薛瑞元與多位立委均認...

秋冬病毒發威 醫促打疫苗

新冠肺炎疫情後的第一個秋冬季節，流感、新冠病毒、黴漿菌等「百花齊放」，新北市立土城醫院急診醫學科主任薛承君表示，近期氣溫...

長新冠後遺症 腦霧最棘手

新冠肺炎疫情肆虐全國三年時間，許多染疫康復者飽受長新冠症狀所苦。一名廿多歲女大生染疫康復後，走到公車站牌時，竟忘記要搭哪...

農業保險覆蓋率過半？自願僅6%

農業部日前宣稱農業保險已開辦廿七種品項、四十三張保單，整體覆蓋率五成二五，逐年成長。不過，立法院審查農業部明年度預算，民...

農業保險／學者：頻發天災救助 影響農民投保意願

農漁畜產導入保險，讓農民受災時獲適當理賠以減少損失是全球趨勢，但國內農民為何投保率低？學者認為，農民保險觀念薄弱，沒理賠...

陳揆：南投醫院2年達成重度急救醫院

南投醫療資源不足，不僅沒有醫學中心，更是台灣本島唯一沒有重度級急救責任醫院的地區。行政院院長陳建仁昨視察衛福部南投醫院，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。