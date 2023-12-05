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農業保險覆蓋率過半？自願僅6%

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
看懂農業保險覆蓋率 製表／彭宣雅
看懂農業保險覆蓋率 製表／彭宣雅

農業部日前宣稱農業保險已開辦廿七種品項、四十三張保單，整體覆蓋率五成二五，逐年成長。不過，立法院審查農業部明年度預算，民進黨立委賴瑞隆提凍結案，其引述的統計資料顯示，目前主要投保仍是強制保險，自願投保覆蓋率僅百分之六點一七，不僅高達三分之一保單覆蓋率不到百分之一，也有過半品項覆蓋率不增反減。

農業部一○四年試辦首張高接梨保單，一一○年立法正式實施農業保險法，累計已推出廿七品項、四十三張保單。農業部上月記者會指出，截至一一二年十月，保險整體覆蓋率達百分之五十二點五，累計投保件數逾六十二萬件、投保面積近五十八萬公頃、投保金額九四六億元，強調相關數據「顯著成長」。

畜產品投保也未達兩成

但根據統計，若扣除強制性保險（隻死亡保險覆蓋率百分之百、水稻收入保險覆蓋率八成），自願投保者僅百分之六點一七，且比往年覆蓋率下降，其中漁產和農作物保險覆蓋率約百分之二點四三、百分之二點八，比一○七年覆蓋率還低；近年雞蛋、肉品畜產價格波動大，畜產品覆蓋率也未達兩成。

不僅如此，四十三張保單中，有十四張、近三分之一覆蓋率低於百分之一，甚至無人投保；廿七個品項中，有逾半、十五個品項覆蓋率不升反降，其中鱸魚、農業設施、石斑魚、虱目魚、吳郭魚和梨等六品項，去年覆蓋率比前年減少超過三個百分點。

立委：保單設計要加強

國民黨立委翁重鈞指出，若把稻米跟豬隻等強制保險拿掉，農業保險覆蓋率很低。賴瑞隆說，沒有農民希望用到保險給付，一旦需要就可減輕農民很大損失，但目前農業保險成效很令人擔憂，建議保單設計要加強，觀念需要宣導。

農業部代理部長陳駿季說，農民若兩年內沒理賠就不想投保了，但農業保險是長期風險概念，不是投保就得到額外補助，未來保單設計可能增加天災連結型保單，也會加強宣導。

農業部畜牧司副司長李宜謙解釋，動物容易死亡，風險較大，農民投保意願較高，利用政策引導，比如辦政策貸款就要先投保。另外，畜禽幾乎每季都有數量調查，毛豬一年兩次毛豬調查統計，相對其他作物調查頻度較高，掌握度相對精準些，因此保險可完全覆蓋，也讓豬隻死亡保險覆蓋率百分之百。

農業部農業發展基金明年預算最後被立委凍結一千萬元，待農業部提出具體提升農業保險覆蓋率規畫書面報告始得動支。

保險 農業部

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