健康你我他／感謝奇美安寧團隊 陪伴癌母最後一程

去年母親罹患末期肝癌，以91歲高齡撒手人寰，得力於台南奇美醫院安寧醫護人員到府服務，無憾的走完人生。

母親罹患肝癌之初，行動不便，生活起居由我們兄弟姊妹輪流照顧，期間並向當地資源輔具中心租借輪椅、助行器、便盆椅等，隨時給予母親精神及物質上協助，讓母親在生命終了前，善盡孝道。

母親肝癌末期，出現腹部及雙腳水腫，病情每況愈下，漸漸地長時間臥床，考量母親年事已高，門診後未再進一步住院手術治療，醫師估計母親病況拖不過3個月，經醫師跟家屬及病患溝通後，取得共識簽立同意書選擇在家善終。

奇美醫院團隊每周一次到府訪視協助病患看診、開藥，見護理師親切地倚靠母親身旁，握手輕聲細語安慰打氣，時而拿藥膏擦揉母親肚皮，時而按摩母親腿部，也教導家屬便利操作輔具及示範幫助病患起身坐臥姿勢，還囑咐我們晚輩把握這段期間盡量陪伴母親。母親噙著淚水說：「有你們醫師護理師前來家中關心，這幾個孩子在旁照顧，此生已無憾。」

感謝台南奇美醫院安寧醫療團隊力行政府推動長照2.0，將長照觸角延伸到居家安寧服務，照顧失能癌末病人，減輕痛苦，讓病人擁有生命尊嚴及生活品質，同時協助家屬度過哀傷，生死兩無憾。我想說：「你們辛苦了。」