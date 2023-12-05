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陳揆：南投醫院2年達成重度急救醫院

聯合報／ 記者賴香珊黑中亮／南投報導

南投醫療資源不足，不僅沒有醫學中心，更是台灣本島唯一沒有重度級急救責任醫院的地區。行政院院長陳建仁昨視察衛福部南投醫院，承諾2年內讓南投醫院達成重度級急救責任醫院，中央將提供資源、強化軟硬體設施與專業醫護人力；該院癌症治療中心明年落成，朝準醫學中心邁進。

南投縣衛生局長陳南松說，縣民最期盼醫學中心進駐，但受限於醫療法，中區整體剩餘病床數不夠，短期內達成醫學中心的願望很困難，希望中央協助。

陳建仁昨與衛福部政務次長王必勝等人，到南投醫院視察。陳建仁指出，立委蔡培慧質詢提到南投醫療資源不足，醫護人數不夠、醫院數也不足，急重症醫療更是缺乏，要求中央挹注資源。

陳建仁說，南投醫院本是地區醫院，2020年通過為區域教學醫院後，成為南投縣急重症主要責任醫院，透過各項計畫，強化緊急醫療能力，但仍不足；他承諾加速讓南投醫院，達成重度級急救責任醫院資格。

他表示，要成為重度級急救責任醫院通常需要3至5年，但南投有迫切需求，醫福會已就現況規畫發展期程，預計在2年內，可成為重度級急救責任醫院。

衛福部醫福會執行長林慶豐說，南投醫院在急診、急性腦中風、急性冠心症、緊急外傷、高危險妊娠及新生兒醫療、加護病房照護等指標，均為中度級，將補足各科醫師需求，設置重度級所需醫療儀器設備，2025年前全面達成重度級評定。

南投醫院表示，該院癌症治療中心最快明年初落成啟用，提供南投地區藥物化學、放射腫瘤及門診等醫療服務，明年將新建健康促進大樓，完工後將能新增150張病床，達成重度級急救責任醫院，朝準醫學中心邁進。

南投 醫學 陳建仁

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