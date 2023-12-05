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新藥納保進度 病友團體籲透明、可追蹤

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

健保署公布癌症新藥審查平均需411天，與健保署藥品專家諮詢會議召集人、和信醫院藥劑科主任陳昭姿統計783天相去甚遠。癌症希望基金會、台灣病友聯盟、罕見疾病基金會等三大病友團體昨呼籲，新藥審查時程應「公開透明、可被追蹤監督」，才能讓各界了解目前新藥審查的進度。

陳小姐的母親在2020年確診肺腺癌第4期，卻因治療肺癌的標靶藥尚未納入健保，只能自費苦苦支撐年燒百萬的高昂費用，但攸關救命的藥品一入健保審查，彷彿進入漆黑山洞，不知道得等多久。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，不論藥品最後是否納入健保，至少應該有可被追蹤的審議進度，讓病人有心理準備，較能掌握藥品可能納保時程。

癌症希望基金會統計，自2016年迄今，在健保署「新藥及新醫材病友意見分享平台」蒐集病人意見的癌症藥品或適應症，有4成超過480天才納保，目前待共擬會審查的癌症藥品，至少7個品項等待超過12個月，其中有5項更超過24個月。

陳昭姿指出，早期藥品納入健保給付的預期性很高，她會告訴病人，也許自費一小段時間就能接得上，或用其他藥物先替代，但給付現況讓她一句話都不敢說，因為健保財務考量，必須做很多殘忍卻不得不的決定，患者只能使用多少周、幾個月或幾個療程，剩下的就要自費。

對於病團所提的意見，健保署表示，今年已推動「實施暫時性支付制度」，提升民眾用藥之可近性。另將於明年1月起成立「國家級健康政策及醫療科技評估中心」、推動「平行送審新措施」、擴大新藥預算、規畫設立新（癌）藥基金。

另從113年起，將推動健保數位轉型，藥品給付審查導入數位化管理，讓廠商即時掌握案件審查進度及時程，以提高審查效率及資訊透明度。

健保 癌症

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