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健康主題館／U=U躍上小巨蛋 終結愛滋從認識做起

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
正確認識HIV與愛滋病是「所有人」的責任，對疾病的認知錯誤將會影響HIV防治工作，造成民眾害怕篩檢，感染者不敢就醫。圖／123RF
正確認識HIV與愛滋病是「所有人」的責任，對疾病的認知錯誤將會影響HIV防治工作，造成民眾害怕篩檢，感染者不敢就醫。圖／123RF

12月1日是世界愛滋病日，U=U衛教宣導影片於12月1日至3日登上小巨蛋外牆，吸引民眾關注。「U=U」這個看似文字表情符號的口號，是2018年由聯合國愛滋病聯合規畫署公布國際愛滋治療共識。愛滋感染者權益促進會行銷企劃主任邱奕頎說，U=U第一個U是Undetectable（測不到病毒），第二個U是Untransmittable（無法傳播出去），是世界衛生組織認可的科學資訊，當U=U的觀念持續傳遞，台灣將能達成「終結愛滋」的目標。

穩定服藥 HIV感染如慢性病

在藥物進步、穩定服藥治療下，HIV感染已成為與糖尿病、高血壓一樣的慢性疾病，但過去國人對於HIV病毒的「未知」產生各種恐懼，也讓謬論、謠言任意傳播，例如被感染者碰到或聊天就會得病、咬過感染者的蚊子會傳播HIV病毒等。尤其HIV感染並不等於愛滋病（病毒量控制不佳產生併發症後才會變為愛滋病），這樣的觀念還是有許多人不了解。

衛福部疾管署副署長曾淑慧指出，這些謠言都是對HIV的不了解或錯誤認知。HIV是透過血液或體液直接傳染，且HIV非常脆弱，只要離開人體就會快速死亡，並不會透過食物、飲水或是手碰到就感染。

近年全球都在提升民眾對HIV與愛滋病的認識，但根深柢固的觀念，仍需要持續說明，才能反轉。邱奕頎說，正確認識HIV與愛滋病是「所有人」的責任，對疾病的認知錯誤將會影響HIV防治工作，造成民眾害怕篩檢，感染者不敢就醫。

了解U=U是重要的一步。邱奕頎表示，U=U的概念是當愛滋感染者穩定治療，透過藥物壓制病毒量後，只要病毒量低到驗不到，就等於HIV根本沒辦法傳播出去，如果民眾都有這樣的觀念，就可以降低對HIV不必要的恐懼。

U=U衛教宣導影片於12月1日至12月3日登上小巨蛋外牆，藉由有趣、易懂的方式引起民眾的好奇、進而去了解U=U。圖／愛滋權促會提供
U=U衛教宣導影片於12月1日至12月3日登上小巨蛋外牆，藉由有趣、易懂的方式引起民眾的好奇、進而去了解U=U。圖／愛滋權促會提供

防治目標 剩下最後一哩路

聯合國愛滋病聯合規畫署喊出「2030年達到愛滋防治95-95-95」目標：95%HIV感染者「知道」感染愛滋、95％HIV感染者已開始服用藥物、95％服藥感染者體內已測不到病毒。2022年台灣已經達到90-95-95的成績，全球去年平均成績是86-89-93，距離三個95目標，台灣僅剩下最後一哩路。

曾淑慧說，第一個目標台灣現在僅達到90％，換言之，有10％感染者不知道自己罹病。台灣現在策略是採增加「多元篩檢」方式，鼓勵有性行為民眾都要篩檢，以了解自己健康狀況。

感染HIV初期並沒有任何明顯症狀，卻已具有傳染力。曾淑慧指出，感染HIV的風險行為，包含不安全性行為（未戴保險套等）、藥癮共用針頭。若有不安全性行為，可至醫療院所、衛生所、匿名篩檢服務點，或購買愛滋自我篩檢自行篩檢。

邱奕頎說，響應世界愛滋病日，愛滋權促會在12月1日至3日於小巨蛋外牆宣傳「U=U就是傳不出去」的短影片，將7月2日首創台灣U=U日的影片再次搬上大螢幕，希望藉由有趣、易懂的方式引起民眾的好奇，進而了解U=U。愛滋權促會也有專屬網站，民眾可以瀏覽網站進一步認識HIV、愛滋病、U=U，共同消滅謠言、破除恐懼。

愛滋權促會U=U倡議計畫也受到吉立亞醫藥的支持。吉立亞醫藥亞太區公共事務資深總監曾翠華說，吉立亞醫藥亞太彩虹基金自2019年起支持愛滋權促會的倡議工作，看到愛滋權促會進一步發想U=U Day及用創意素材宣導U=U，佩服其堅持與突破，也很高興成為彼此在終結愛滋道路上的夥伴。

愛滋病 影片 性行為

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