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秋冬病菌暴發 醫曝「這」危險度超越中風

秋冬病菌暴發5／長新冠常見咳嗽疲倦 中醫師推三大茶飲

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
長庚醫院於2023醫療科技展期間，特別舉辦長新冠講座，現場座無虛席。圖／長庚醫院提供
長庚醫院於2023醫療科技展期間，特別舉辦長新冠講座，現場座無虛席。圖／長庚醫院提供

新冠肺炎疫情平緩，但許多感染新冠病毒民眾，卻飽受長新冠症狀所苦。基隆長庚醫院中醫科中醫師蕭易先說，去年4、5月時，國內爆發新冠疫情，許多患者康復後，出現疲倦、勞累、咳嗽、呼吸喘、皮膚癢、腦霧、味嗅覺異常等長新冠症狀，時間多持續3個月。期間曾收治一名60多歲男性，染疫後，被太太發現，常出現「忘記倒垃圾」、「出門忘記帶鑰匙」等短期記憶力減退、忘東忘西、精神無法集中，這些症狀在染疫前都未出現，經診斷可能是腦霧，並給予補氣藥材，期盼緩解症狀。

長庚醫院於上周2023醫療科技展期間，特別舉辦長新冠講座，現場座無虛席，許多民眾對長新冠仍十分關心。蕭易先說，民眾多關心現在還有長新冠症狀應如何處理，其中以咳嗽最為常見，許多民眾反應在捷運、公車上咳嗽，常被投以異樣的眼光，造成生活上莫大的困擾。

蕭易先表示，若有咳嗽等長新冠呼吸道症狀，建議可以飲用杏仁茶、魚腥草茶或薄荷茶，其中魚腥草、薄荷葉每次使用約10克，浸泡時間各有不同，魚腥草約3至5分鐘即可取出，薄荷葉則是出現香氣就可取出，以防療效流失，每次約喝200CC，一天約飲用500至1000CC，有助緩解咳嗽症狀；若有疲倦症狀，可以用黃耆補氣，每次使用約10克黃耆，再搭配紅棗、枸杞用水煮開飲用。但若使用茶飲後，相關症狀並未改善，仍須就醫尋求藥物治療。

長新冠 咳嗽 疫情

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