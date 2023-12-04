秋冬病菌暴發3／ 女大生坐公車下錯站 長新冠腦霧擾人

近期新冠肺炎疫情平緩，但許多感染新冠病毒民眾，卻飽受長新冠症狀所苦。一名20多歲女大生，平時搭公車上課的她，染疫康復後，走到公車站牌時，竟會突然忘記要搭哪一條公車路線，或搭上公車後，常會忘記要下的站牌而下錯站，研判為腦霧症狀。醫師表示，新冠疫情期間，為提供染疫康復者醫療服務，同時做好分艙分流，避免院內感染，醫院多開設長新冠整合醫療門診。

當感染新冠病毒後，腦部可能遭到病毒感染，造成功能失調，或是身體對抗病毒產生抗體，進而影響腦部細胞、神經傳導，引起記憶力減退、精神無法集中等腦霧症狀。台北榮總胸腔部呼吸治療科主任柯信國說，新冠疫情嚴峻時，長新冠門診約3至4成患者，均有出現腦霧症狀，患者主要陳述多忘記生活中的日常事情。

如該名女大生搭公車上學時，常會坐過站，或是忘記要搭的公車路線，且「怎麼想都想不起來」，來到長新冠整合門診後，經診斷疑似腦霧，隨後轉介至神經內科持續追蹤。整合門診也曾收治一名30多歲女性上班族，在公司開會簡報時，講到一半，突然忘記講到哪一個階段，也想不起後續的簡報內容，必須看到資料，才能繼續。

另有一名9歲男童，全家人染疫而被感染，但染疫痊癒後，家人卻發現，男童背課文時，「怎麼背，都背不起來」，即使背起來，沒過幾分鐘就忘了，出現記憶力衰退情形，就醫診斷也為「腦霧」，轉診至小兒科持續追蹤。

柯信國指出，面對長新冠引起的記憶衰退等腦霧症狀，鼓勵患者將平常的事情用紙筆記下，此類患者年齡多為40至50歲，但幼童、年長者這方面可能會較為忽略，必須多加留意，且腦霧症狀與血管阻塞、中風相似，民眾就醫時，也會針對這方面多加診斷。

腦霧目前無藥物可以治療，只能給予維他命、促進腦循環的藥物，期盼可以緩解症狀，但此患者受到長新冠影響，可能有晚上睡不好、白天嗜睡的情形，進而影響注意力、判斷力，因此多鼓勵患者維持正常生活，不要躲在家裡，可以外出散步或進行有氧運動，以防腦部減少刺激，恐讓病情惡化。

長新冠症狀也常有味嗅覺異常情形。柯信國說，門診一名30多歲擔任廚師的女子，染疫痊癒後，竟出現味嗅覺異常問題，聞不出烹飪時的蒜頭味、菜的香氣等，並連甜、鹹等味道都嚐不出來，雖然後續有慢慢好轉，但還是影響日常生活，最後可能無法完全恢復，味嗅覺敏感度降低，門診中甚至有病人康復後6個月至一年，味嗅覺異常還無法恢復。此外，許多年長者染疫康復後，因長期臥床而出現手麻、腳麻的情形，此時必須經過復健治療，緩解病情。

柯信國說，新冠疫情期間，為提供染疫康復者醫療服務，同時做好分艙分流，醫院開設長新冠整合醫療門診，隨著指揮中心解編，整合門診也已停止，但民眾還是要多注意，如果康復後一個月，還有呼吸喘應到胸腔內科就醫、心悸到心臟內科就醫，若有記憶力減退、注意力不集中等疑似腦霧症狀，應到神經內科就醫，現在最常見的長新冠症狀，還是以上呼吸道症狀居多，可以用藥物治療緩解。

柯信國提醒，新冠疫情仍在社區流行，民眾一定要做好防範，應盡速施打XBB疫苗，平時進出公共場所時，應戴口罩、勤洗手，一旦出現症狀時應速就醫，降低長新冠症狀發生機會。