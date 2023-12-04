快訊

陳文茜：施明德住加護病房十多天 生命垂危

秋冬病菌暴發 醫曝「這」危險度超越中風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秋冬病菌暴發3／ 女大生坐公車下錯站 長新冠腦霧擾人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
長新冠腦霧、味嗅覺異常等病例數不多，但無藥物可以治療，這類患者常看診一次後，多半不會繼續回診。 圖／ingimage
長新冠腦霧、味嗅覺異常等病例數不多，但無藥物可以治療，這類患者常看診一次後，多半不會繼續回診。 圖／ingimage

近期新冠肺炎疫情平緩，但許多感染新冠病毒民眾，卻飽受長新冠症狀所苦。一名20多歲女大生，平時搭公車上課的她，染疫康復後，走到公車站牌時，竟會突然忘記要搭哪一條公車路線，或搭上公車後，常會忘記要下的站牌而下錯站，研判為腦霧症狀。醫師表示，新冠疫情期間，為提供染疫康復者醫療服務，同時做好分艙分流，避免院內感染，醫院多開設長新冠整合醫療門診。

當感染新冠病毒後，腦部可能遭到病毒感染，造成功能失調，或是身體對抗病毒產生抗體，進而影響腦部細胞、神經傳導，引起記憶力減退、精神無法集中等腦霧症狀。台北榮總胸腔部呼吸治療科主任柯信國說，新冠疫情嚴峻時，長新冠門診約3至4成患者，均有出現腦霧症狀，患者主要陳述多忘記生活中的日常事情。

如該名女大生搭公車上學時，常會坐過站，或是忘記要搭的公車路線，且「怎麼想都想不起來」，來到長新冠整合門診後，經診斷疑似腦霧，隨後轉介至神經內科持續追蹤。整合門診也曾收治一名30多歲女性上班族，在公司開會簡報時，講到一半，突然忘記講到哪一個階段，也想不起後續的簡報內容，必須看到資料，才能繼續。

另有一名9歲男童，全家人染疫而被感染，但染疫痊癒後，家人卻發現，男童背課文時，「怎麼背，都背不起來」，即使背起來，沒過幾分鐘就忘了，出現記憶力衰退情形，就醫診斷也為「腦霧」，轉診至小兒科持續追蹤。

柯信國指出，面對長新冠引起的記憶衰退等腦霧症狀，鼓勵患者將平常的事情用紙筆記下，此類患者年齡多為40至50歲，但幼童、年長者這方面可能會較為忽略，必須多加留意，且腦霧症狀與血管阻塞、中風相似，民眾就醫時，也會針對這方面多加診斷。

腦霧目前無藥物可以治療，只能給予維他命、促進腦循環的藥物，期盼可以緩解症狀，但此患者受到長新冠影響，可能有晚上睡不好、白天嗜睡的情形，進而影響注意力、判斷力，因此多鼓勵患者維持正常生活，不要躲在家裡，可以外出散步或進行有氧運動，以防腦部減少刺激，恐讓病情惡化。

長新冠症狀也常有味嗅覺異常情形。柯信國說，門診一名30多歲擔任廚師的女子，染疫痊癒後，竟出現味嗅覺異常問題，聞不出烹飪時的蒜頭味、菜的香氣等，並連甜、鹹等味道都嚐不出來，雖然後續有慢慢好轉，但還是影響日常生活，最後可能無法完全恢復，味嗅覺敏感度降低，門診中甚至有病人康復後6個月至一年，味嗅覺異常還無法恢復。此外，許多年長者染疫康復後，因長期臥床而出現手麻、腳麻的情形，此時必須經過復健治療，緩解病情。

柯信國說，新冠疫情期間，為提供染疫康復者醫療服務，同時做好分艙分流，醫院開設長新冠整合醫療門診，隨著指揮中心解編，整合門診也已停止，但民眾還是要多注意，如果康復後一個月，還有呼吸喘應到胸腔內科就醫、心悸到心臟內科就醫，若有記憶力減退、注意力不集中等疑似腦霧症狀，應到神經內科就醫，現在最常見的長新冠症狀，還是以上呼吸道症狀居多，可以用藥物治療緩解。

柯信國提醒，新冠疫情仍在社區流行，民眾一定要做好防範，應盡速施打XBB疫苗，平時進出公共場所時，應戴口罩、勤洗手，一旦出現症狀時應速就醫，降低長新冠症狀發生機會。

長新冠 腦霧 患者

延伸閱讀

新買的衛生棉有活蟲跳出！女大生投訴獲退款 卻遭客服威脅報警提告

物流延遲配送「8天後才到」 女大生打開包裹傻眼：水果全爛光

女大生酒駕罕見獲緩刑 法院：經濟不佳且態度良好

嘉義民雄死亡車禍！女大生騎機車路口撞上轎車 重傷不治

相關新聞

30張雲端發票中百萬大獎 財政部判定「2張不給獎」原因曝光

財政部今天公布9、10月期統一發票中獎清冊，開出15個特別獎（新台幣1000萬元）及15個特獎（200萬元），消費金額最...

小學生躲廁所也要吃「魔芋爽」 醫：高鈉恐釀心血管疾病

中國大陸進口的食品「魔芋爽」，在小學生間流行，有小朋友「躲到廁所也要吃」，長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，人在其...

小夜護理師天亮才下班「管理層要求接新病人」 她嘆：年後恐有一波離職潮

「真的很誇張，忍無可忍」，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳發現，有醫院值班護理長，用威脅的語氣，強迫小夜班護理師，在晚間1...

秋冬病菌暴發4／長新冠整合門診11月停 10大症狀一次看

秋冬季節，國人關心呼吸道疾病，過去肆虐的新冠肺炎疫情相對平緩。衛福部健保署最新統計，全國130家醫院自110年底陸續加入...

秋冬病菌暴發5／長新冠常見咳嗽疲倦 中醫師推三大茶飲

新冠肺炎疫情平緩，但許多感染新冠病毒民眾，卻飽受長新冠症狀所苦。基隆長庚醫院中醫科中醫師蕭易先說，去年4、5月時，國內爆...

秋冬病菌暴發2／北京傳新冠疫情 黃立民憂國人危險觀念

新冠疫情逐漸增溫，大陸北京統計發現，新冠病毒已成為該市第二位流行病毒，上海機場也開始對旅客進行篩檢。衛福部疾管署預估，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。