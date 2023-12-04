秋冬病菌暴發1／病菌大流行 醫曝「這」危險度超越中風

今年為新冠肺炎疫情後，首次迎來秋冬季節，流感、新冠病毒、黴漿菌、腺病毒等正在國內流行，病毒、細菌「百花齊放」，呼吸道疾病患者大增，民眾應小心謹慎。新北市立土城醫院急診醫學科主任薛承君說，近期氣溫降低，包括流感、新冠病毒腺等造成呼吸道疾病、肺炎病人增加，危險程度甚至超過心肌梗塞、腦中風，國人須更加注意。

薛承君指出，天冷時血管熱脹冷縮，心肌梗塞、中風患者人數有上升趨勢，這也是國人秋冬最大的殺手，但最近病毒、細菌流行，於呼吸道疾病方面，對民眾危脅較大，且大陸北方也在爆發多種疫情，雖然衛福部疾管署在各機場防疫做的不錯，但依目前研判相關疫情還是會來到台灣，民眾務必提高警覺，尤其時幼童、年長者等免疫力較差者更要注意。

薛承君表示，近期新冠肺炎疫情持平，但還是要隨時注意，建議民眾天冷要預防呼吸道疾病，應多注意保暖、戴口罩、施打XBB疫苗，以防天冷群聚引爆第二波、第三波感染。

今年秋冬早已是病毒、細菌「百花齊放」，現在的問題是疫情要「放多久？」台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民說，受免疫負債影響，流感疫情約已持續一年，目前要多關注相關疫情，如果今年秋冬疫情持平，對於醫療量能來說，「應該會好一點」。

台北榮總胸腔部呼吸治療科主任柯信國說，秋冬季節病毒活躍，如肺炎鏈球菌、流感病毒、新冠病毒等有疫苗可以防護，民眾應盡快接種，以防重症；黴漿菌、披衣菌等則有治療藥物，不需過於擔心，而退伍軍人症、黴漿菌、披衣菌等引發的肺炎住院患者，醫院用藥前都會加以檢測，給予適當的抗生素，避免產生抗藥性。

「近期仍持續收治新冠染疫患者。」基隆長庚醫院中醫科中醫師蕭易先表示，近兩周門診甚至常收治第一次染疫長者，這些人在過去可能都做好自我保護，但疫情解封後，與外界往來增加，均會增加染疫風險，仍要多加注意。

新光醫院副院長洪子仁表示，經3年疫情發展，新冠病毒已是高傳染力、低致病性，且藉由打疫苗、自然感染，社區群體保護力都已提升，重症率、致死率大幅下降。但65歲以上長者、慢性病患者，若無打滿3劑疫苗或未接種XBB疫苗，慢性病又未控制，還是有重症、死亡的風險，不可輕忽。

洪子仁說，今年為新冠疫情後，首次來臨的秋冬季節，病菌又是「百花齊放」，提醒有呼吸道疾病症狀的人，出入人潮擁擠的公共場所應要戴口罩，避免病毒傳播。