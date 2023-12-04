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秋冬病菌暴發 醫曝「這」危險度超越中風

秋冬病菌暴發2／北京傳新冠疫情 黃立民憂國人危險觀念

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
黃立民憂心，民眾把新冠疫情「常態化」、「忽略化」，這點十分危險。記者沈能元／攝影
黃立民憂心，民眾把新冠疫情「常態化」、「忽略化」，這點十分危險。記者沈能元／攝影

新冠疫情逐漸增溫，大陸北京統計發現，新冠病毒已成為該市第二位流行病毒，上海機場也開始對旅客進行篩檢。衛福部疾管署預估，國內新冠肺炎高峰將於一月中至一月底前後出現，單日感染約落在2.2到2.4萬人。台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民說，新冠疫情短期內「不會被解決」，但現在民眾多不願意打疫苗，把新冠疫情視為「常態化」、「忽略化」，這點十分危險。

「新冠病毒不斷演變，它會一直來、一直來，這現象短期內不會改變，不會消失。」黃立民說，新冠病毒會不斷演變，「不演變才奇怪」，現在新冠病毒已有約每六個月變異一次的趨勢，此現象尚未被打斷，如先前流行的是XBB變異株，如今慢慢被EG.5變異株取代，新冠疫情防治作為要有成為「常態化」的心理準備。

黃立民指出，新冠病毒不會消失，讓防疫顯得更加重要，但只要民眾願意打新冠疫苗，疫情就可獲得控制，問題是「現在民眾不願意打疫苗」，即使打疫苗可領500元禮券，還是不願意打，民眾把新冠疫情視為「常態化」、「忽略化」，這點十分危險，呼籲民眾若距離上一劑新冠疫苗接種已超過半年以上，一定要盡速追加疫苗。

黃立民說，新冠疫情短期內「不會被解決」，疾管署推估高峰期約落在明年一月中旬至下旬，屆時應會再流行一波，且可能要把每天約10、20人死於新冠肺炎視為正常。一般民眾多認為，可以藉由打疫苗或自然感染，避免感染後引發重症，但對65歲以上長者來說，染疫後仍可能引發重症、死亡；依統計，全國65歲以上長者占比已超過17.5%，台北市更高達20%，務必提高警覺。

新冠疫苗 疫情 黃立民

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